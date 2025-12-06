В Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших российских НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов

В Генеральном штабе ВСУ заявили о поражении Рязанского НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов на временно оккупированной территории Луганской области, передает УНН.

В ночь на 6 декабря 2025 года, в ходе уменьшения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области рф. Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации - говорится в сообщении.

Степень ущерба уточняется, добавили в Генштабе.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Продуцирует бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и т.д. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Добавим

Кроме того, по информации Генштаба, с целью снижения наступательных возможностей противника, было осуществлено огневое поражение Алчевского металлургического комбината, что на временно оккупированной территории Луганской области - предприятия по изготовлению комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны рф.

Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины - резюмировали в Генштабе.

