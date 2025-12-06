$42.180.00
09:02 • 7818 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 15174 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 18092 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 28689 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 39781 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31807 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 58390 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37878 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36564 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47054 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
В Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших российских НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Силы обороны Украины нанесли удар по Рязанскому НПЗ 6 декабря 2025 года, поразив установку низкотемпературной изомеризации. Также было осуществлено огневое поражение Алчевского металлургического комбината, производящего корпуса для снарядов.

В Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших российских НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов

В Генеральном штабе ВСУ заявили о поражении Рязанского НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов на временно оккупированной территории Луганской области, передает УНН.

В ночь на 6 декабря 2025 года, в ходе уменьшения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области рф. Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации

- говорится в сообщении.

Степень ущерба уточняется, добавили в Генштабе.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий рф. Продуцирует бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и т.д. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов.

Добавим

Кроме того, по информации Генштаба, с целью снижения наступательных возможностей противника, было осуществлено огневое поражение Алчевского металлургического комбината, что на временно оккупированной территории Луганской области - предприятия по изготовлению комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны рф.

Алчевский металлургический комбинат, вероятно, атаковали дроны: в соцсетях появилось видео05.12.25, 21:00 • 10103 просмотра

Зафиксировано попадание и пожар на объекте. Результаты и степень ущерба уточняются.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских агрессоров, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины

- резюмировали в Генштабе.

Деактивировано более 700 компьютеров и серверов: киберкорпус ГУР атаковал ведущую логистическую компанию рф06.12.25, 14:43 • 574 просмотра

Антонина Туманова

