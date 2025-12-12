Перерабатывает 15 млн тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по российскому НПЗ в Ярославской области

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
17:00 • 1100 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 10350 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 16305 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 20030 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 31870 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 26286 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22343 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22577 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23807 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29269 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 21795 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 17610 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе12 декабря, 11:30 • 14174 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 20287 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 15386 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 20032 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 15440 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 31870 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 70487 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 73430 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 15440 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 17648 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 47532 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 42936 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 47738 просмотра
Техника
Социальная сеть
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160

Перерабатывает 15 млн тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по российскому НПЗ в Ярославской области

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области рф. Завод является одним из крупнейших НПЗ оккупантов, способным перерабатывать от 15 млн тонн нефти в год.

Перерабатывает 15 млн тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по российскому НПЗ в Ярославской области

Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ - один из крупнейших НПЗ оккупантов, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков

- говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

В Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших российских НПЗ и завода по изготовлению корпусов для снарядов06.12.25, 15:21 • 4403 просмотра

Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что на Донетчине, добавили в Генштабе.

Потери врага уточняются.

сызранский НПЗ "роснефти" остановил работу из-за атаки БПЛА - СМИ09.12.25, 17:37 • 2857 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины