Перерабатывает 15 млн тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по российскому НПЗ в Ярославской области
Подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области рф. Завод является одним из крупнейших НПЗ оккупантов, способным перерабатывать от 15 млн тонн нефти в год.
Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ - один из крупнейших НПЗ оккупантов, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
В рамках снижения наступательного потенциала противника и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ. Это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков
В Генштабе добавили, что зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.
Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что на Донетчине, добавили в Генштабе.
Потери врага уточняются.
