сызранский НПЗ "роснефти" остановил работу из-за атаки БПЛА - СМИ

15:14 • 1292 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
10:59 • 11368 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 19376 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 40554 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 27158 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29934 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40069 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33889 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35320 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32922 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto9 декабря, 08:11 • 19731 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18055 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску9 декабря, 09:24 • 16026 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 17161 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 14440 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 124 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 40554 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 16039 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 58652 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 18064 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 25509 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 62205 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 67828 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 77894 просмотра
Нефть марки Brent

сызранский НПЗ "роснефти" остановил работу из-за атаки БПЛА - СМИ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

сызранский НПЗ "роснефти" приостановил переработку нефти из-за повреждения оборудования в результате атаки беспилотников 5 декабря. Ремонт завода мощностью 8,5 млн тонн в год может занять несколько недель.

сызранский НПЗ "роснефти" остановил работу из-за атаки БПЛА - СМИ

Сызранский НПЗ "Роснефти" приостановил переработку нефти из-за повреждения технологического оборудования в результате атаки беспилотников 5 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, пишет УНН.

Подробности

По оценке одного из собеседников агентства, ремонт завода мощностью 8,5 млн тонн в год может занять несколько недель. "Предварительно, завод будет на ремонте до конца декабря", — сказал он.

В результате удара БПЛА была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится 70% мощности предприятия. Та же установка пострадала и во время атаки дронов в середине августа.

Напомним

Город Сызрань в Самарской области РФ подвергся атаке БПЛА в ночь на 5 декабря, что подтвердил мэр. Вероятно, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар.

Горело трое суток: беспилотники СБУ поразили терминал сжиженного газа в российском порту "темрюк"09.12.25, 09:45 • 3314 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Reuters