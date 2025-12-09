сызранский НПЗ "роснефти" остановил работу из-за атаки БПЛА - СМИ

Сызранский НПЗ "Роснефти" приостановил переработку нефти из-за повреждения технологического оборудования в результате атаки беспилотников 5 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, пишет УНН.

Подробности

По оценке одного из собеседников агентства, ремонт завода мощностью 8,5 млн тонн в год может занять несколько недель. "Предварительно, завод будет на ремонте до конца декабря", — сказал он.

В результате удара БПЛА была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится 70% мощности предприятия. Та же установка пострадала и во время атаки дронов в середине августа.

Напомним

Город Сызрань в Самарской области РФ подвергся атаке БПЛА в ночь на 5 декабря, что подтвердил мэр. Вероятно, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар.

Горело трое суток: беспилотники СБУ поразили терминал сжиженного газа в российском порту "темрюк"