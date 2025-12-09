Горело трое суток: беспилотники СБУ поразили терминал сжиженного газа в российском порту "темрюк"
Киев • УНН
Центр спецопераций "Альфа" СБУ вывел из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту "темрюк", что привело к масштабному пожару. Уничтожено более 20 резервуаров, железнодорожные цистерны и эстакада, общая площадь пожара около 3 тысяч м².
За успешным выводом из строя терминала по перевалке сжиженного газа в порту "темрюк" в Краснодарском крае рф стоит Центр спецопераций "Альфа" СБУ. 5 декабря беспилотники Службы поразили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нафта", которые горели трое суток. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информированный источник.
Детали
В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 м³ из 30 имеющихся. Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч м².
"Мактрен-Нафта" осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.
СБУ и в дальнейшем будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику РФ. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. "Бавовна" в российском тылу на объектах, работающих на войну, будет гореть и в дальнейшем
Напомним
В ночь на 5 декабря беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Вероятно, дроны атаковали местный морской порт, в результате чего загорелись резервуары с топливом.