Горело трое суток: беспилотники СБУ поразили терминал сжиженного газа в российском порту "темрюк"

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 2150 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 3146 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 15064 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 27261 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 25947 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 30930 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 30074 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32457 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43253 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39181 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
85%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Проект "первоисточник": Россия переписывает национальную идентичность детей на ВОТ Украины - ЦПД8 декабря, 21:59 • 7634 просмотра
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробностиVideo8 декабря, 22:28 • 3598 просмотра
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений8 декабря, 23:03 • 5046 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo01:53 • 6192 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 11538 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 2150 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 12775 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 43253 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 39181 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 39282 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Япония
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 17392 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 51250 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 60514 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 70691 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 71365 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Audi Q5
Шахед-136

Горело трое суток: беспилотники СБУ поразили терминал сжиженного газа в российском порту "темрюк"

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Центр спецопераций "Альфа" СБУ вывел из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту "темрюк", что привело к масштабному пожару. Уничтожено более 20 резервуаров, железнодорожные цистерны и эстакада, общая площадь пожара около 3 тысяч м².

Горело трое суток: беспилотники СБУ поразили терминал сжиженного газа в российском порту "темрюк"

За успешным выводом из строя терминала по перевалке сжиженного газа в порту "темрюк" в Краснодарском крае рф стоит Центр спецопераций "Альфа" СБУ. 5 декабря беспилотники Службы поразили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нафта", которые горели трое суток. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информированный источник.

Детали

В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 м³ из 30 имеющихся. Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч м².

"Мактрен-Нафта" осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.

СБУ и в дальнейшем будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику РФ. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. "Бавовна" в российском тылу на объектах, работающих на войну, будет гореть и в дальнейшем

- отметил информированный источник в СБУ.

Напомним

В ночь на 5 декабря беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Вероятно, дроны атаковали местный морской порт, в результате чего загорелись резервуары с топливом.

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина