Палало три доби: безпілотники СБУ уразили термінал зрідженого газу в російському порту "темрюк"
Київ • УНН
Центр спецоперацій "Альфа" СБУ вивів з ладу термінал з перевалки зрідженого газу в порту "темрюк", що призвело до масштабної пожежі. Знищено понад 20 резервуарів, залізничні цистерни та естакаду, загальна площа пожежі близько 3 тисяч м².
За успішним виведенням з ладу терміналу з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї рф стоїть Центр спецоперацій "Альфа" СБУ. 5 грудня безпілотники Служби уразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта", які палали три доби. Про це повідомляє УНН посилаючись на поінформоване джерело.
Деталі
Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних. Окрім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч м².
"Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози. Термінал був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.
СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку рф. Саме ці гроші фінансують війну проти України. "Бавовна" в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі
Нагадаємо
У ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краї рф. Ймовірно, дрони атакували місцевий морський порт, внаслідок чого загорілися резервуари з паливом.