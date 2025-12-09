сизранський НПЗ "роснефти" зупинив роботу через атаку БПЛА - ЗМІ
Київ • УНН
сизранський НПЗ "роснефти" призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників 5 грудня. Ремонт заводу потужністю 8,5 млн тонн на рік може тривати кілька тижнів.
Сизранський НПЗ "Роснефти" призупинив переробку нафти через пошкодження технологічного обладнання внаслідок атаки безпілотників 5 грудня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі, пише УНН.
Деталі
За оцінкою одного зі співрозмовників агентства, ремонт заводу потужністю 8,5 млн тонн на рік може тривати кілька тижнів. "Попередньо, завод буде на ремонті до кінця грудня", — сказав він.
Унаслідок удару БПЛА було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, на яку припадає 70% потужності підприємства. Та сама установка постраждала і під час атаки дронів у середині серпня.
Нагадаємо
Місто сизрань у самарській області рф зазнало атаки БпЛА в ніч на 5 грудня, що підтвердив мер. Ймовірно, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, де виникла пожежа.
