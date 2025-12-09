ukenru
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
сизранський НПЗ "роснефти" зупинив роботу через атаку БПЛА - ЗМІ

Київ • УНН

сизранський НПЗ "роснефти" призупинив переробку нафти через пошкодження обладнання внаслідок атаки безпілотників 5 грудня. Ремонт заводу потужністю 8,5 млн тонн на рік може тривати кілька тижнів.

сизранський НПЗ "роснефти" зупинив роботу через атаку БПЛА - ЗМІ

Сизранський НПЗ "Роснефти" призупинив переробку нафти через пошкодження технологічного обладнання внаслідок атаки безпілотників 5 грудня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі, пише УНН.

Деталі

За оцінкою одного зі співрозмовників агентства, ремонт заводу потужністю 8,5 млн тонн на рік може тривати кілька тижнів. "Попередньо, завод буде на ремонті до кінця грудня", — сказав він.

Унаслідок удару БПЛА було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, на яку припадає 70% потужності підприємства. Та сама установка постраждала і під час атаки дронів у середині серпня.

Нагадаємо

Місто сизрань у самарській області рф зазнало атаки БпЛА в ніч на 5 грудня, що підтвердив мер. Ймовірно, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, де виникла пожежа.

Палало три доби: безпілотники СБУ уразили термінал зрідженого газу в російському порту "темрюк"09.12.25, 09:45 • 3334 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Reuters