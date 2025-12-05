російське місто Сизрань атаковано БпЛА: ймовірно, горить нафтопереробний завод

російське місто сизрань (самарська област) в ніч на п'ятницю, 5 грудня, було атаковане. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що, ймовірно, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, виникла пожежа.

Тим часом мер сизрані сергій володченков підтвердив атаку БпЛА на місто.

Шановні мешканці! У зв'язку з атакою БпЛА у місті звучать сирени. Працюють системи оповіщення. Оперативні служби вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки. Прошу зберігати спокій і без потреби не залишати житлові будинки. Не наближуйтесь до можливих місць падіння БпЛА. При виявленні повідомити телефоном 112.Утримуйтесь від розповсюдження фото- та відеоматеріалів з безпілотниками у соціальних мережах та не коментуйте роботу наших служб - написав чиновник.

Нагадаємо

У ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краї рф. Ймовірно, дрони атакували місцевий морський порт, внаслідок чого загорілися резервуари з паливом.

