4 грудня, 20:25 • 7384 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 12418 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 15294 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 27410 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 23860 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 37462 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21704 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21605 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21817 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30530 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
російське місто Сизрань атаковано БпЛА: ймовірно, горить нафтопереробний завод

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Місто сизрань у самарській області рф зазнало атаки БпЛА в ніч на 5 грудня, що підтвердив мер. Ймовірно, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, де виникла пожежа.

російське місто Сизрань атаковано БпЛА: ймовірно, горить нафтопереробний завод

російське місто сизрань (самарська област) в ніч на п'ятницю, 5 грудня, було атаковане. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що, ймовірно, під удар потрапив місцевий нафтопереробний завод, виникла пожежа.

Тим часом мер сизрані сергій володченков підтвердив атаку БпЛА на місто.

Шановні мешканці! У зв'язку з атакою БпЛА у місті звучать сирени. Працюють системи оповіщення. Оперативні служби вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки. Прошу зберігати спокій і без потреби не залишати житлові будинки. Не наближуйтесь до можливих місць падіння БпЛА. При виявленні повідомити телефоном 112.Утримуйтесь від розповсюдження фото- та відеоматеріалів з безпілотниками у соціальних мережах та не коментуйте роботу наших служб

- написав чиновник.

Нагадаємо

У ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краї рф. Ймовірно, дрони атакували місцевий морський порт, внаслідок чого загорілися резервуари з паливом.

Вадим Хлюдзинський

