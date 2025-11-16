Десятки вибухів сколихнули російську самару: під ударом НПЗ
Київ • УНН
У ніч на 16 листопада російське місто самара зазнало атаки безпілотників, під ударом, імовірно, місцевий НПЗ. Мешканці повідомляють про десятки вибухів, існує висока вірогідність удару по підстанції.
В ніч на неділю, 16 листопада, російське місто самара було атаковано безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що мешканці повідомляють про десятки вибухів у місті.
Також ударні БпЛА завітали до Новокуйбишевського НПЗ в самарі
Крім того, за даними місцевих ресурсів, існує велика ймовірність того, що був удар по підстанції.
Нагадаємо
російське місто волгоград пізно ввечері 15 листопада був атакований безпілотниками. Під удар, імовірно потрапив місцевий нафтопереробний завод.
