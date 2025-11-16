Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗ

$42.060.00
15 ноября, 17:21 • 13684 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 28921 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 36992 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 35583 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 49171 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 43504 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 37636 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 29059 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19330 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 75044 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии15 ноября, 18:49 • 4580 просмотра
Вторую сбежавшую во Львове львицу нашли15 ноября, 19:03 • 3828 просмотра
В Украине завершается оформление "Пакета школьника": как онлайн подать заявление на помощь15 ноября, 19:22 • 2826 просмотра
Атака россиян на Херсонщину: трое мирных жителей погибли, шестеро ранены15 ноября, 20:29 • 3550 просмотра
Оккупанты ввели штрафы за слив воды из батарей: на Луганщине единственным источником жидкости стала система отопления - ЦНС01:31 • 3498 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 75043 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 68352 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 46556 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 71277 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 298599 просмотра
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 21817 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 75039 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 27880 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 44122 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 37690 просмотра
Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗ

Киев • УНН

 • 738 просмотра

В ночь на 16 ноября российский город Самара подвергся атаке беспилотников, под ударом, предположительно, местный НПЗ. Жители сообщают о десятках взрывов, существует высокая вероятность удара по подстанции.

Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗ

В ночь на воскресенье, 16 ноября, российский город Самара был атакован беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что жители сообщают о десятках взрывов в городе.

Также ударные БпЛА посетили Новокуйбышевский НПЗ в Самаре

- говорится в одном из сообщений.

Кроме того, по данным местных ресурсов, существует большая вероятность того, что был удар по подстанции.

Напомним

российский город Волгоград поздно вечером 15 ноября был атакован беспилотниками. Под удар, предположительно, попал местный нефтеперерабатывающий завод.

В самаре куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки дронов - СМИ29.08.25, 21:10 • 4613 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Энергетика