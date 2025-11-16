Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗ
Киев • УНН
В ночь на 16 ноября российский город Самара подвергся атаке беспилотников, под ударом, предположительно, местный НПЗ. Жители сообщают о десятках взрывов, существует высокая вероятность удара по подстанции.
В ночь на воскресенье, 16 ноября, российский город Самара был атакован беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что жители сообщают о десятках взрывов в городе.
Также ударные БпЛА посетили Новокуйбышевский НПЗ в Самаре
Кроме того, по данным местных ресурсов, существует большая вероятность того, что был удар по подстанции.
Напомним
российский город Волгоград поздно вечером 15 ноября был атакован беспилотниками. Под удар, предположительно, попал местный нефтеперерабатывающий завод.
