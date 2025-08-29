В самаре куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки дронов - СМИ

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 16815 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 74787 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 74044 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 47375 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 61490 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 45244 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 82913 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 70630 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 67125 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 161691 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.5м/с
45%
750мм
Популярные новости
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе29 августа, 10:52 • 38851 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы29 августа, 11:34 • 40618 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 66312 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 62681 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали14:23 • 44928 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 63074 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 66705 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 74798 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 74053 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 82921 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Жозеп Боррель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Турция
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 23495 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 161211 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 189795 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 190853 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 177150 просмотра
Актуальное
Хранитель
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В самаре куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки дронов - СМИ

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В самаре дроны атаковали куйбышевский НПЗ, вызвав семь очагов возгорания. Завод полностью приостановил работу, один работник госпитализирован.

В самаре куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки дронов - СМИ

В российском городе самара 28 августа дроны атаковали куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате НПЗ приостановил работу. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников.

Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отбита, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.

По данным источников ASTRA в МЧС России, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере семь очагов возгорания. По данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.

Отмечается, что один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она загорелась. Также дрон попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии загорелась.

Кроме этого, попадания беспилотников на Куйбышевском НПЗ были зафиксированы в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, установку АВТ-5, установку производства водорода, резервуары с дизельным топливом.

Пострадал один работник предприятия, он госпитализирован.

Напомним

28 августа Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистических объектов РФ. Атаки произошли в ночь на 28 августа 2025 года.

Ольга Розгон

Новости Мира