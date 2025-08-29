В самаре куйбышевский НПЗ приостановил работу после атаки дронов - СМИ
Киев • УНН
В самаре дроны атаковали куйбышевский НПЗ, вызвав семь очагов возгорания. Завод полностью приостановил работу, один работник госпитализирован.
В российском городе самара 28 августа дроны атаковали куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате НПЗ приостановил работу. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников.
Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отбита, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.
По данным источников ASTRA в МЧС России, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере семь очагов возгорания. По данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.
Отмечается, что один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она загорелась. Также дрон попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии загорелась.
Кроме этого, попадания беспилотников на Куйбышевском НПЗ были зафиксированы в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, установку АВТ-5, установку производства водорода, резервуары с дизельным топливом.
Пострадал один работник предприятия, он госпитализирован.
Напомним
28 августа Генштаб ВСУ подтвердил поражение Афипского и Куйбышевского НПЗ, а также складов боеприпасов и логистических объектов РФ. Атаки произошли в ночь на 28 августа 2025 года.