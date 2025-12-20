Некоторые партнеры «придерживают» ракеты ПВО, несмотря на нужды Украины: Зеленский назвал причину
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет к некоторым системам ПВО. Партнеры начали придерживать ракеты, что может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России.
В настоящее время у Украины есть дефицит ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, в частности, партнеры "начали немного придерживать ракеты ПВО". Это может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.
Подробности
"В ближайшее время мы не можем производить эти системы (западные системы ПВО - ред.), лицензии у нас нет. Мы обращались к партнерам. Лицензию, к сожалению, пока они не готовы нам дать. Второй вариант - покупать ракеты. Можем? Можем. Хотя, скажу честно, партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО, и те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить", - сказал Зеленский.
Он добавил, что это может быть связано с запугиванием западных стран со стороны России, а именно – дроны над многими государствами Европы.
"У меня ощущение, что одна из причин - это не только проверка ПВО европейцев, а чтобы перед зимой придерживали наши партнеры ПВО для себя", - добавил Зеленский.
Напомним
Ранее Зеленский отметил, что Украина испытывает дефицит определенных ракет систем противовоздушной обороны.