Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет: Зеленський заявив про дефіцит до озброєння ППО

Україна має дефіцит певних ракет систем протиповітряної оборони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит, є деякі системи на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, ми можемо дискутувати довго, і багато, але кожного дня летить. Кожної хвилини кудись прилітає - сказав Зеленський.

Він додав, що "партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима".

Нагадаємо

Україна отримує посилене підкріплення систем протиповітряної оборони на тлі атак по енергетиці та критичній інфраструктурі, зокрема в зимовий період.