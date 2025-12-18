Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет: Зеленський заявив про дефіцит до озброєння ППО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит певних ракет для систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що партнери надають ліцензії, ракети або фінансову допомогу.
Деталі
Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит, є деякі системи на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, ми можемо дискутувати довго, і багато, але кожного дня летить. Кожної хвилини кудись прилітає
Він додав, що "партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима".
Нагадаємо
Україна отримує посилене підкріплення систем протиповітряної оборони на тлі атак по енергетиці та критичній інфраструктурі, зокрема в зимовий період.