Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет: Зеленський заявив про дефіцит до озброєння ППО

$42.340.15
49.630.04
ukenru
14:57 • 576 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 2186 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 12002 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 18119 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 8222 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 14127 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15530 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14676 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22328 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30713 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
80%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росіяни масовано атакували Черкаси: цілили по критичній інфраструктурі, є постраждаліPhoto18 грудня, 05:25 • 38055 перегляди
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 13930 перегляди
армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ18 грудня, 05:44 • 11507 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 22469 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15197 перегляди
Публікації
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 316 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 18110 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15279 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 53909 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 52048 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Дональд Туск
Блогери
Актуальні місця
Україна
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 15279 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 25145 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 24575 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31447 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36845 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Brent
Іскандер (ОТРК)

Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет: Зеленський заявив про дефіцит до озброєння ППО

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит певних ракет для систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що партнери надають ліцензії, ракети або фінансову допомогу.

Є деякі системи, на яких немає деяких видів ракет: Зеленський заявив про дефіцит до озброєння ППО

Україна має дефіцит певних ракет систем протиповітряної оборони. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит, є деякі системи на яких немає деяких видів ракет. Я сьогодні проговорював з партнерами, ми можемо дискутувати довго, і багато, але кожного дня летить. Кожної хвилини кудись прилітає

 - сказав Зеленський.

Він додав, що "партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима".

Нагадаємо

Україна отримує посилене підкріплення систем протиповітряної оборони на тлі атак по енергетиці та критичній інфраструктурі, зокрема в зимовий період.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна