Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет: Зеленский заявил о дефиците вооружения ПВО

$42.340.15
49.630.04
ukenru
14:57 • 1096 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 3130 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 12513 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 18665 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8636 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 14423 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15722 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14764 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22452 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30779 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
80%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 38262 просмотра
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд18 декабря, 05:37 • 14063 просмотра
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18 декабря, 05:44 • 11598 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 22658 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15558 просмотра
публикации
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 846 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 18667 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15651 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 54078 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 52217 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Дональд Туск
Блогеры
Актуальные места
Украина
Бельгия
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15651 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 25222 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 24643 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 31514 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 36905 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
9К720 Искандер

Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет: Зеленский заявил о дефиците вооружения ПВО

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что партнеры предоставляют лицензии, ракеты или финансовую помощь.

Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет: Зеленский заявил о дефиците вооружения ПВО

Украина испытывает дефицит определенных ракет систем противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит, есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, мы можем дискутировать долго, и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает

 - сказал Зеленский.

Он добавил, что "партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами".

Напомним

Украина получает усиленное подкрепление систем противовоздушной обороны на фоне атак по энергетике и критической инфраструктуре, в частности в зимний период.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина