Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет: Зеленский заявил о дефиците вооружения ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что партнеры предоставляют лицензии, ракеты или финансовую помощь.
Украина испытывает дефицит определенных ракет систем противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Подробности
Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит, есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, мы можем дискутировать долго, и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает
Он добавил, что "партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами".
Напомним
Украина получает усиленное подкрепление систем противовоздушной обороны на фоне атак по энергетике и критической инфраструктуре, в частности в зимний период.