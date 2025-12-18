Есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет: Зеленский заявил о дефиците вооружения ПВО

Украина испытывает дефицит определенных ракет систем противовоздушной обороны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах, не хочу говорить вслух, которых дефицит, есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, мы можем дискутировать долго, и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает - сказал Зеленский.

Он добавил, что "партнеры либо дают лицензии, либо дают ракеты, либо помогают деньгами".

Напомним

Украина получает усиленное подкрепление систем противовоздушной обороны на фоне атак по энергетике и критической инфраструктуре, в частности в зимний период.