Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО

Україна отримує посилене підкріплення систем протиповітряної оборони на тлі атак по енергетиці та критичній інфраструктурі, зокрема в зимовий період. Про це інформує УНН з посиланням на сайт уряду Великобританії.

Деталі

Зазначається, що новий пакет підтримки включає автоматизовані турелі та ракети для знищення російських безпілотників на суму 600 млн фунтів стерлінгів.

Українці продовжують боротися з величезною мужністю - як військові, так і цивільні. Інвестиції Великої Британії в розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів цього року є критично важливою для українців, які захищають свої міста, села та енергетичну інфраструктуру від варварських нападів росії. Разом із цією групою з 50 партнерів ми працюємо над наданням життєво важливої підтримки обороні України, щоб забезпечити їй сильнішу позицію для забезпечення миру - сказав міністр оборони, член парламенту Джон Гілі.

Постачання охоплює сучасні ППО-системи для захисту міст, об’єктів енергетики та критичної інфраструктури.

З червня Україні було передано понад 1000 ракет ППО британського виробництва. Ці поставки стали частиною найбільших річних інвестиції Лондона в зміцнення української протиповітряної оборони.

У найближчі місяці оборону підсилять системи RAVEN і GRAVEHAWK, а також турелі типу "контршахед" для перехоплення ударних дронів. П’ять комплексів RAVEN будуть передані підрозділам на фронті для захисту від низьколітаючих цілей, а перші GRAVEHAWK уже використовуються для охорони ключових об’єктів від глибоких ударів.

Оголошення було зроблено на 32-му засіданні Контактної групи з оборони України, де представники близько 50 країн обговорювали військові потреби України на 2026 рік та плани постачання озброєння.

Велика Британія також підтвердила довгострокову підтримку, зокрема понад двадцяти дистанційно керованих турелей, закуплених в Естонії, очікуваних до передання у 2026 році.

Нагадаємо

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" завершилося оголошенням масштабних пакетів допомоги. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що 2025 рік став рекордним за обсягами підтримки, а партнери вже заклали фундамент для стабільного фінансування української армії на 2026 рік/

Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання безпілотників для ЗСУ, поставивши 85 000 військових дронів.

