Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 грудня, 20:01 • 9792 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 19320 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 25542 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 44285 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 28839 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 24491 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 22519 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22174 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19034 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28543 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Світлина з Полтавщини увійшла до списку найкращих знімків 2025 року за версією National Geographic17 грудня, 16:16 • 4752 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 9064 перегляди
Кур'єр Glovo вдарив батька відомого блогера кастетом: поліція розслідує інцидент17 грудня, 16:35 • 4114 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 5142 перегляди
У відділенні ПриватБанку ветерану з ампутацією відмовили у відновленні картки: в НБУ відреагували22:21 • 6126 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 21246 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 19835 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 17477 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 44285 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 39980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Віктор Орбан
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Європа
Одеська область
Реклама
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 5156 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 9082 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 17271 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 23691 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 58374 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
The Times
The New York Times

Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Україна отримує підкріплення систем ППО на тлі атак, включаючи автоматизовані турелі та ракети для знищення російських безпілотників на суму 600 млн фунтів стерлінгів. Постачання охоплює сучасні ППО-системи, а також системи RAVEN і GRAVEHAWK для захисту від низьколітаючих цілей та глибоких ударів.

Британія виділяє Україні найбільшу однорічну інвестицію для зміцнення ППО

Україна отримує посилене підкріплення систем протиповітряної оборони на тлі атак по енергетиці та критичній інфраструктурі, зокрема в зимовий період. Про це інформує УНН з посиланням на сайт уряду Великобританії.

Деталі

Зазначається, що новий пакет підтримки включає автоматизовані турелі та ракети для знищення російських безпілотників на суму 600 млн фунтів стерлінгів.

Українці продовжують боротися з величезною мужністю - як військові, так і цивільні. Інвестиції Великої Британії в розмірі 600 мільйонів фунтів стерлінгів цього року є критично важливою для українців, які захищають свої міста, села та енергетичну інфраструктуру від варварських нападів росії. Разом із цією групою з 50 партнерів ми працюємо над наданням життєво важливої підтримки обороні України, щоб забезпечити їй сильнішу позицію для забезпечення миру

- сказав міністр оборони, член парламенту Джон Гілі.

Постачання охоплює сучасні ППО-системи для захисту міст, об’єктів енергетики та критичної інфраструктури.

З червня Україні було передано понад 1000 ракет ППО британського виробництва. Ці поставки стали частиною найбільших річних інвестиції Лондона в зміцнення української протиповітряної оборони.

У найближчі місяці оборону підсилять системи RAVEN і GRAVEHAWK, а також турелі типу "контршахед" для перехоплення ударних дронів. П’ять комплексів RAVEN будуть передані підрозділам на фронті для захисту від низьколітаючих цілей, а перші GRAVEHAWK уже використовуються для охорони ключових об’єктів від глибоких ударів.

Оголошення було зроблено на 32-му засіданні Контактної групи з оборони України, де представники близько 50 країн обговорювали військові потреби України на 2026 рік та плани постачання озброєння.

Велика Британія також підтвердила довгострокову підтримку, зокрема понад двадцяти дистанційно керованих турелей, закуплених в Естонії, очікуваних до передання у 2026 році.

Нагадаємо

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" завершилося оголошенням масштабних пакетів допомоги. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що 2025 рік став рекордним за обсягами підтримки, а партнери вже заклали фундамент для стабільного фінансування української армії на 2026 рік/

Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання безпілотників для ЗСУ, поставивши 85 000 військових дронів. 

Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian07.11.25, 12:56 • 25291 перегляд

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Село
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Джон Гілі
Велика Британія
Естонія
Україна