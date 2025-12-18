Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО
Киев • УНН
Украина получает подкрепление систем ПВО на фоне атак, включая автоматизированные турели и ракеты для уничтожения российских беспилотников на сумму 600 млн фунтов стерлингов. Поставки охватывают современные системы ПВО, а также системы RAVEN и GRAVEHAWK для защиты от низколетящих целей и глубоких ударов.
Украина получает усиленное подкрепление систем противовоздушной обороны на фоне атак по энергетике и критической инфраструктуре, в частности в зимний период. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Детали
Отмечается, что новый пакет поддержки включает автоматизированные турели и ракеты для уничтожения российских беспилотников на сумму 600 млн фунтов стерлингов.
Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские. Инвестиции Великобритании в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в этом году являются критически важными для украинцев, защищающих свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России. Вместе с этой группой из 50 партнеров мы работаем над оказанием жизненно важной поддержки обороне Украины, чтобы обеспечить ей более сильную позицию для обеспечения мира
Поставки охватывают современные системы ПВО для защиты городов, объектов энергетики и критической инфраструктуры.
С июня Украине было передано более 1000 ракет ПВО британского производства. Эти поставки стали частью крупнейших годовых инвестиций Лондона в укрепление украинской противовоздушной обороны.
В ближайшие месяцы оборону усилят системы RAVEN и GRAVEHAWK, а также турели типа "контршахед" для перехвата ударных дронов. Пять комплексов RAVEN будут переданы подразделениям на фронте для защиты от низколетящих целей, а первые GRAVEHAWK уже используются для охраны ключевых объектов от глубоких ударов.
Объявление было сделано на 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины, где представители около 50 стран обсуждали военные потребности Украины на 2026 год и планы поставок вооружения.
Великобритания также подтвердила долгосрочную поддержку, в частности более двадцати дистанционно управляемых турелей, закупленных в Эстонии, ожидаемых к передаче в 2026 году.
Напомним
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" завершилось объявлением масштабных пакетов помощи. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным по объемам поддержки, а партнеры уже заложили фундамент для стабильного финансирования украинской армии на 2026 год.
Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для ВСУ, поставив 85 000 военных дронов.
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian07.11.25, 12:56 • 25291 просмотр