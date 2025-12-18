Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО

Украина получает усиленное подкрепление систем противовоздушной обороны на фоне атак по энергетике и критической инфраструктуре, в частности в зимний период. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Детали

Отмечается, что новый пакет поддержки включает автоматизированные турели и ракеты для уничтожения российских беспилотников на сумму 600 млн фунтов стерлингов.

Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские. Инвестиции Великобритании в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в этом году являются критически важными для украинцев, защищающих свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России. Вместе с этой группой из 50 партнеров мы работаем над оказанием жизненно важной поддержки обороне Украины, чтобы обеспечить ей более сильную позицию для обеспечения мира - сказал министр обороны, член парламента Джон Хили.

Поставки охватывают современные системы ПВО для защиты городов, объектов энергетики и критической инфраструктуры.

С июня Украине было передано более 1000 ракет ПВО британского производства. Эти поставки стали частью крупнейших годовых инвестиций Лондона в укрепление украинской противовоздушной обороны.

В ближайшие месяцы оборону усилят системы RAVEN и GRAVEHAWK, а также турели типа "контршахед" для перехвата ударных дронов. Пять комплексов RAVEN будут переданы подразделениям на фронте для защиты от низколетящих целей, а первые GRAVEHAWK уже используются для охраны ключевых объектов от глубоких ударов.

Объявление было сделано на 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины, где представители около 50 стран обсуждали военные потребности Украины на 2026 год и планы поставок вооружения.

Великобритания также подтвердила долгосрочную поддержку, в частности более двадцати дистанционно управляемых турелей, закупленных в Эстонии, ожидаемых к передаче в 2026 году.

Напомним

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" завершилось объявлением масштабных пакетов помощи. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным по объемам поддержки, а партнеры уже заложили фундамент для стабильного финансирования украинской армии на 2026 год.

Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для ВСУ, поставив 85 000 военных дронов.

Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian