17 декабря, 20:01 • 9860 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 19397 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 25604 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 44368 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 28883 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 24511 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 22535 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22178 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19036 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28549 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Украина получает подкрепление систем ПВО на фоне атак, включая автоматизированные турели и ракеты для уничтожения российских беспилотников на сумму 600 млн фунтов стерлингов. Поставки охватывают современные системы ПВО, а также системы RAVEN и GRAVEHAWK для защиты от низколетящих целей и глубоких ударов.

Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО

Украина получает усиленное подкрепление систем противовоздушной обороны на фоне атак по энергетике и критической инфраструктуре, в частности в зимний период. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Детали

Отмечается, что новый пакет поддержки включает автоматизированные турели и ракеты для уничтожения российских беспилотников на сумму 600 млн фунтов стерлингов.

Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские. Инвестиции Великобритании в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в этом году являются критически важными для украинцев, защищающих свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских нападений России. Вместе с этой группой из 50 партнеров мы работаем над оказанием жизненно важной поддержки обороне Украины, чтобы обеспечить ей более сильную позицию для обеспечения мира

- сказал министр обороны, член парламента Джон Хили.

Поставки охватывают современные системы ПВО для защиты городов, объектов энергетики и критической инфраструктуры.

С июня Украине было передано более 1000 ракет ПВО британского производства. Эти поставки стали частью крупнейших годовых инвестиций Лондона в укрепление украинской противовоздушной обороны.

В ближайшие месяцы оборону усилят системы RAVEN и GRAVEHAWK, а также турели типа "контршахед" для перехвата ударных дронов. Пять комплексов RAVEN будут переданы подразделениям на фронте для защиты от низколетящих целей, а первые GRAVEHAWK уже используются для охраны ключевых объектов от глубоких ударов.

Объявление было сделано на 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины, где представители около 50 стран обсуждали военные потребности Украины на 2026 год и планы поставок вооружения.

Великобритания также подтвердила долгосрочную поддержку, в частности более двадцати дистанционно управляемых турелей, закупленных в Эстонии, ожидаемых к передаче в 2026 году.

Напомним

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" завершилось объявлением масштабных пакетов помощи. Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным по объемам поддержки, а партнеры уже заложили фундамент для стабильного финансирования украинской армии на 2026 год.

Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для ВСУ, поставив 85 000 военных дронов. 

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитика
Село
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Джон Хили
Великобритания
Эстония
Украина