Великобритания может задействовать все рода войск для операций в Украине, а также готова использовать все военные возможности для поддержки Украины после завершения войны с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Как отмечается в публикации, официальный Лондон готов задействовать все силы воздушной и наземной защиты во время осуществления миротворческой миссии.

Также в публикации сказано, что Британия объявила о готовности развернуть первые 50 бронированных машин Ajax на восточном фланге НАТО. Это произошло с опозданием на 8 лет, пишет The Guardian.

Напомним

Министр обороны Великобритании Джон Хили настаивает на том, что президент США Дональд Трамп способен убедить российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной.

