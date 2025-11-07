Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian
Київ • УНН
Велика Британія готова використовувати всі військові можливості для підтримки України після завершення війни. Країна також оголосила про розгортання перших 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО із запізненням на 8 років.
Велика Британія може задіяти усі роди військ для операцій в Україні, а також готова використати всі військові можливості для підтримки України після завершення війни з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Як зазначається у публікації, офіційний Лондон готовий задіяти усі сили повітряного і наземного захисту під час здійснення миротворчої місії.
Також у публікації сказано, що Британія оголосила про готовність розгорнути перші 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО. Це сталось з запізненням на 8 років, пише The Guardian.
Нагадаємо
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що президент США Дональд Трамп здатен переконати російського диктатора володимира путіна розпочати мирні переговори з Україною.
Україні загрожує "вічна війна", якщо Європа не посилить тиск на росію – колишній генсек НАТО06.11.25, 15:25 • 2594 перегляди