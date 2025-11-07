ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 20144 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 19605 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 14286 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 10488 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 16599 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 40571 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian

Київ • УНН

Велика Британія готова використовувати всі військові можливості для підтримки України після завершення війни. Країна також оголосила про розгортання перших 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО із запізненням на 8 років.

Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian

Велика Британія може задіяти усі роди військ для операцій в Україні, а також готова використати всі військові можливості для підтримки України після завершення війни з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначається у публікації, офіційний Лондон готовий задіяти усі сили повітряного і наземного захисту під час здійснення миротворчої місії.

Також у публікації сказано, що Британія оголосила про готовність розгорнути перші 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО. Це сталось з запізненням на 8 років, пише The Guardian.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що президент США Дональд Трамп здатен переконати російського диктатора володимира путіна розпочати мирні переговори з Україною.

Євген Устименко

