Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian

Велика Британія може задіяти усі роди військ для операцій в Україні, а також готова використати всі військові можливості для підтримки України після завершення війни з росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначається у публікації, офіційний Лондон готовий задіяти усі сили повітряного і наземного захисту під час здійснення миротворчої місії.

Також у публікації сказано, що Британія оголосила про готовність розгорнути перші 50 броньованих машин Ajax на східному фланзі НАТО. Це сталось з запізненням на 8 років, пише The Guardian.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що президент США Дональд Трамп здатен переконати російського диктатора володимира путіна розпочати мирні переговори з Україною.

Україні загрожує "вічна війна", якщо Європа не посилить тиск на росію – колишній генсек НАТО