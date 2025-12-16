Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Київ • УНН
Засідання "Рамштайн-32" принесло Україні рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік, включаючи 11,5 млрд євро від Німеччини та 7 млрд доларів від Норвегії. Країни-партнери також передали нові системи ППО Patriot та IRIS-T, а також виділили кошти на дрони, артилерію та боєприпаси.
Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" завершилося оголошенням масштабних пакетів допомоги. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що 2025 рік став рекордним за обсягами підтримки, а партнери вже заклали фундамент для стабільного фінансування української армії на 2026 рік, пише УНН.
Деталі
За словами міністра, у поточному році союзники спрямували майже 5 млрд доларів безпосередньо в український оборонно-промисловий комплекс та ще 5 млрд доларів – на закупівлю американського озброєння.
Ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році
Найвагоміші внески за підсумками зустрічі оголосили ключові європейські партнери:
- Німеччина: виділяє рекордні 11,5 млрд євро на 2026 рік. Пріоритетами стануть ППО, дрони та артилерія. Окрім того, Берлін вже передав Україні нові системи Patriot та IRIS-T.
- Норвегія: надасть близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги у 2026 році, фокусуючись на американських системах ППО.
- Велика Британія: спрямує 600 млн фунтів на посилення української ППО за рахунок заморожених активів РФ та власного бюджету.
- Нідерланди: виділяють 700 млн євро на БпЛА, з яких 400 млн євро підуть на закупівлю дронів саме українського виробництва.
- Чехія: у межах своєї артилерійської ініціативи вже забезпечила фінансування 760 тисяч снарядів на наступний рік.
Балтійські країни – Естонія, Латвія та Литва – підтвердили зобов'язання виділяти не менше ніж 0,25% свого ВВП на потреби ЗСУ, що сумарно складе майже 500 млн євро у 2026 році.
До фінансування через механізм PURL (закупівля зброї у США) також долучилися Данія, Люксембург, Нова Зеландія та Чорногорія.
Окрему увагу на засіданні приділили боєприпасам: Польща підтвердила стабільні поставки 155-мм снарядів, а Португалія та Канада посилили спроможності України у сфері БпЛА та ракетного озброєння (ракети AIM-9).
Дякую партнерам за ці внески, які рятують життя, посилюють усю Європу та наближають справжній мир
Нагадаємо
32-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 16 грудня.
Під час засідання міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно 60 млрд доларів зовнішньої допомоги для оборони у 2026 році.
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Україна отримала від Німеччини ще дві систем ППО Patriot та дев’яту систему IRIS-T.