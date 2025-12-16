Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" завершилося оголошенням масштабних пакетів допомоги. Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що 2025 рік став рекордним за обсягами підтримки, а партнери вже заклали фундамент для стабільного фінансування української армії на 2026 рік, пише УНН.

Деталі

За словами міністра, у поточному році союзники спрямували майже 5 млрд доларів безпосередньо в український оборонно-промисловий комплекс та ще 5 млрд доларів – на закупівлю американського озброєння.

Ми прагнемо підтримувати таку динаміку у 2026 році – наголосив Шмигаль.

Найвагоміші внески за підсумками зустрічі оголосили ключові європейські партнери:

Німеччина: виділяє рекордні 11,5 млрд євро на 2026 рік. Пріоритетами стануть ППО, дрони та артилерія. Окрім того, Берлін вже передав Україні нові системи Patriot та IRIS-T.

Норвегія: надасть близько 7 млрд доларів загальної військової допомоги у 2026 році, фокусуючись на американських системах ППО.

Велика Британія: спрямує 600 млн фунтів на посилення української ППО за рахунок заморожених активів РФ та власного бюджету.

Нідерланди: виділяють 700 млн євро на БпЛА, з яких 400 млн євро підуть на закупівлю дронів саме українського виробництва.

Чехія: у межах своєї артилерійської ініціативи вже забезпечила фінансування 760 тисяч снарядів на наступний рік.

Балтійські країни – Естонія, Латвія та Литва – підтвердили зобов'язання виділяти не менше ніж 0,25% свого ВВП на потреби ЗСУ, що сумарно складе майже 500 млн євро у 2026 році.

До фінансування через механізм PURL (закупівля зброї у США) також долучилися Данія, Люксембург, Нова Зеландія та Чорногорія.

Окрему увагу на засіданні приділили боєприпасам: Польща підтвердила стабільні поставки 155-мм снарядів, а Португалія та Канада посилили спроможності України у сфері БпЛА та ракетного озброєння (ракети AIM-9).

Дякую партнерам за ці внески, які рятують життя, посилюють усю Європу та наближають справжній мир – підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо

32-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 16 грудня.

Під час засідання міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно 60 млрд доларів зовнішньої допомоги для оборони у 2026 році.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Україна отримала від Німеччини ще дві систем ППО Patriot та дев’яту систему IRIS-T.