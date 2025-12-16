"Рамштайн" збирається сьогодні на засідання: Україна очікує оголошення про нові внески партнерів
Київ • УНН
Сьогодні пройде 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Денис Шмигаль поінформує союзників про ситуацію на полі бою та потреби України.
32-е засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" збирається сьогодні, і очікують нові оголошення про внески партнерів в оборонні спроможності України, повідомили у вівторок у Міноборони, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"", - ідеться у повідомленні.
У Міноборони висловили при цьому вдячність кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі.
У межах засідання міністр оборони Денис Шмигаль, як повідомляється, поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру.
Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України
