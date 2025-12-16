"Рамштайн" збирається сьогодні на засідання: Україна очікує оголошення про нові внески партнерів

32-е засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" збирається сьогодні, і очікують нові оголошення про внески партнерів в оборонні спроможності України, повідомили у вівторок у Міноборони, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"", - ідеться у повідомленні.

У Міноборони висловили при цьому вдячність кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі.

У межах засідання міністр оборони Денис Шмигаль, як повідомляється, поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру.

Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України - зазначили у Міноборони.

