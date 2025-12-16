"Рамштайн" збирається сьогодні на засідання: Україна очікує оголошення про нові внески партнерів

$42.250.05
49.650.19
ukenru
08:50 • 656 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 3788 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 5164 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
03:55 • 12063 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 21107 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 17841 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 17048 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 15892 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11992 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10786 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 17506 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин16 грудня, 03:17 • 10341 перегляди
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск03:38 • 6042 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків04:06 • 4712 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 13352 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 52272 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 48403 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 55118 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 102133 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 120299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 33596 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 50914 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 51496 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 55471 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 90243 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
The New York Times
Фільм
Fox News

"Рамштайн" збирається сьогодні на засідання: Україна очікує оголошення про нові внески партнерів

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Сьогодні пройде 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Денис Шмигаль поінформує союзників про ситуацію на полі бою та потреби України.

"Рамштайн" збирається сьогодні на засідання: Україна очікує оголошення про нові внески партнерів

32-е засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" збирається сьогодні, і очікують нові оголошення про внески партнерів в оборонні спроможності України, повідомили у вівторок у Міноборони, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні у форматі відеозв’язку відбудеться 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"", - ідеться у повідомленні.

У Міноборони висловили при цьому вдячність кожному з партнерів, які беруть участь у цьому форматі.

У межах засідання міністр оборони Денис Шмигаль, як повідомляється, поінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою, а також ключові потреби України для зміцнення оборони та наближення тривалого миру.

Водночас партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України

- зазначили у Міноборони.

Повітряний терор рф триває, Україні потрібні додаткові системи ППО – Шмигаль під час Рамштайну 15.10.25, 16:56 • 3012 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Україна
Денис Шмигаль