"Рамштайн" собирается сегодня на заседание: Украина ожидает объявления о новых взносах партнеров
Киев • УНН
Сегодня пройдет 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Денис Шмыгаль проинформирует союзников о ситуации на поле боя и потребностях Украины.
32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") собирается сегодня, и ожидаются новые объявления о вкладах партнеров в оборонные возможности Украины, сообщили во вторник в Минобороны, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в формате видеосвязи состоится 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"", - говорится в сообщении.
В Минобороны выразили при этом благодарность каждому из партнеров, участвующих в этом формате.
В рамках заседания министр обороны Денис Шмыгаль, как сообщается, проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя, а также о ключевых потребностях Украины для укрепления обороны и приближения длительного мира.
В то же время партнеры объявят о новых вкладах в усиление возможностей Сил обороны Украины
