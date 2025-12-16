$42.250.05
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 4684 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 6104 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
03:55 • 12482 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 21498 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 18109 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 17202 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16002 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
16 декабря, 00:04 • 12054 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 10826 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
публикации
Эксклюзивы
"Рамштайн" собирается сегодня на заседание: Украина ожидает объявления о новых взносах партнеров

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Сегодня пройдет 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Министр обороны Денис Шмыгаль проинформирует союзников о ситуации на поле боя и потребностях Украины.

"Рамштайн" собирается сегодня на заседание: Украина ожидает объявления о новых взносах партнеров

32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") собирается сегодня, и ожидаются новые объявления о вкладах партнеров в оборонные возможности Украины, сообщили во вторник в Минобороны, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в формате видеосвязи состоится 32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"", - говорится в сообщении.

В Минобороны выразили при этом благодарность каждому из партнеров, участвующих в этом формате.

В рамках заседания министр обороны Денис Шмыгаль, как сообщается, проинформирует союзников о текущей ситуации на поле боя, а также о ключевых потребностях Украины для укрепления обороны и приближения длительного мира.

В то же время партнеры объявят о новых вкладах в усиление возможностей Сил обороны Украины

- отметили в Минобороны.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Украина
Денис Шмыгаль