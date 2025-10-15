Воздушный террор РФ продолжается, Украине нужны дополнительные системы ПВО – Шмыгаль во время Рамштайна

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул потребность Украины в дополнительных системах ПВО и управляемых ракетах во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это связано с продолжением воздушного террора России, которая в сентябре выпустила более 5600 ударных беспилотников и 180 ракет.