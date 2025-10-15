$41.750.14
10:41
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Воздушный террор РФ продолжается, Украине нужны дополнительные системы ПВО – Шмыгаль во время Рамштайна

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул потребность Украины в дополнительных системах ПВО и управляемых ракетах во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это связано с продолжением воздушного террора России, которая в сентябре выпустила более 5600 ударных беспилотников и 180 ракет.

Воздушный террор РФ продолжается, Украине нужны дополнительные системы ПВО – Шмыгаль во время Рамштайна

Воздушный террор России продолжается, поэтому Украина нуждается в дополнительных системах ПВО зимой, в частности управляемых ракетах класса "земля-воздух". Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), передает УНН.

Подробности

 Поскольку воздушный террор России продолжается, нам также срочно нужны дополнительные перехватчики этой зимой, включая системы противовоздушной обороны и управляемые ракеты класса "земля-воздух" и "авиация" для платформ NASAMS, IRIS-T и F-16. Только в сентябре они запустили более 5600 ударных беспилотников и более 180 ракет, направленных против нашей гражданской инфраструктуры и людей, — заявил Шмыгаль.

Поэтому министр подчеркнул, что в преддверии зимы очень важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для отражения таких атак. 

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими представителями украинской делегации встретились в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение России к миру. 

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Вашингтон
Дональд Трамп
ИРИС-Т
Андрій Єрмак
НАСАМС
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
F-16 Fighting Falcon