Воздушный террор РФ продолжается, Украине нужны дополнительные системы ПВО – Шмыгаль во время Рамштайна
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул потребность Украины в дополнительных системах ПВО и управляемых ракетах во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это связано с продолжением воздушного террора России, которая в сентябре выпустила более 5600 ударных беспилотников и 180 ракет.
Подробности
Поскольку воздушный террор России продолжается, нам также срочно нужны дополнительные перехватчики этой зимой, включая системы противовоздушной обороны и управляемые ракеты класса "земля-воздух" и "авиация" для платформ NASAMS, IRIS-T и F-16. Только в сентябре они запустили более 5600 ударных беспилотников и более 180 ракет, направленных против нашей гражданской инфраструктуры и людей, — заявил Шмыгаль.
Поэтому министр подчеркнул, что в преддверии зимы очень важно обеспечить Украину необходимым оборудованием для отражения таких атак.
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими представителями украинской делегации встретились в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение России к миру.