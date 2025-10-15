Єрмак зустрівся з виробниками ППО у Вашингтоні
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч у Вашингтоні з виробниками засобів протиповітряної оборони. Українська делегація працює над підготовкою візиту Володимира Зеленського до США.
Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак разом із іншими представниками української делегації зустрілись у Вашингтоні з виробниками засобів протиоповітряної оборони. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Єрмака, питання ППО для Києва "є пріоритетом".
Будемо готувати важливий візит президента Зеленського у п'ятницю. Тобто всі дні будуть заповнені. Хочемо вже мати певні домовленості з цього приводу
Він додав, що саме тому разом з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умеровим "будемо мати сьогодні ці важливі зустрічі".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.
Санкції проти ВПК та фінсектору рф будуть посилені - Єрмак14.10.25, 15:15 • 2498 переглядiв