19:16 • 5126 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 15408 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 20354 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 17025 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 29956 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 19155 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 28769 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14549 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 25520 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11991 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ермак встретился с производителями ПВО в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны. Украинская делегация работает над подготовкой визита Владимира Зеленского в США.

Ермак встретился с производителями ПВО в Вашингтоне

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими представителями украинской делегации встретились в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Подробности

По словам Ермака, вопрос ПВО для Киева "является приоритетом".

Будем готовить важный визит президента Зеленского в пятницу. То есть все дни будут заполнены. Хотим уже иметь определенные договоренности по этому поводу

- сказал руководитель ОП.

Он добавил, что именно поэтому вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым "будем иметь сегодня эти важные встречи".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение России к миру.

Санкции против ВПК и финсектора рф будут усилены - Ермак14.10.25, 15:15 • 2484 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты