Ермак встретился с производителями ПВО в Вашингтоне
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны. Украинская делегация работает над подготовкой визита Владимира Зеленского в США.
Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими представителями украинской делегации встретились в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Подробности
По словам Ермака, вопрос ПВО для Киева "является приоритетом".
Будем готовить важный визит президента Зеленского в пятницу. То есть все дни будут заполнены. Хотим уже иметь определенные договоренности по этому поводу
Он добавил, что именно поэтому вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым "будем иметь сегодня эти важные встречи".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение России к миру.
