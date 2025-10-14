Санкции против ВПК и финсектора рф будут усилены - Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал усиление санкций против россии от международных партнеров. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Будет усиление санкций от наших партнеров против российского ВПК и финансового сектора. Давление продолжится, и это хорошо - написал он.

Другие детали он не озвучил.

Дополнительно

Украинская делегация во главе с Премьер-министром Юлией Свириденко отправилась в Вашингтон. На повестке дня встречи в США - оборона, энергетика, санкции, с целью достижения мира, заявил Андрей Ермак.

В то же время часть российских предприятий, играющих ключевую роль в производстве военной продукции страны-агрессора, до сих пор не под санкциями. Речь идет о предприятиях холдинга "технодинамика", который входит в состав российской государственной корпорации "ростех".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 17 октября обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. Это касается, в том числе дальнобойных ракет Tomahawk.