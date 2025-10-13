Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Київ • УНН
Делегація України на чолі з Юлією Свириденко та Рустемом Умєровим вирушила до Вашингтона. Мета візиту – зміцнення ППО, ударних можливостей, енергетичної стійкості та посилення санкцій проти агресора.
Українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко прямує до Вашингтона у США, на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою досягнення миру, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Наша делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, попереду багато роботи", - написав Єрмак.
З його слів, "на порядку денному – конкретні цілі, озвучені Президентом Зеленським":
- оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей;
- енергетика: зміцнення стійкості перед зимою;
- санкції: новий тиск на агресора.
"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни", - наголосив Єрмак.
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів09.10.25, 11:06 • 23523 перегляди