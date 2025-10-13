Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира

Украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко направляется в Вашингтон, США, на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью достижения мира, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Наша делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон. Неделя будет насыщенной, впереди много работы", - написал Ермак.

По его словам, "на повестке дня – конкретные цели, озвученные Президентом Зеленским":

оборона: укрепление нашей ПВО и ударных возможностей;

энергетика: укрепление устойчивости перед зимой;

санкции: новое давление на агрессора.

"Конечная цель - неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", - подчеркнул Ермак.

