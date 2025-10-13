Понад половина підприємств російського холдингу "технодинаміка" уникли санкцій - ГУР
Київ • УНН
Понад половина підприємств російського холдингу "технодинаміка" досі не під санкціями, попри їхню ключову роль у виробництві військової продукції. З 145 підприємств, що входять до складу холдингу, 86 залишаються поза міжнародними санкціями.
Понад половина підприємств холдингу "технодинаміка", який входить до складу російської державної корпорації "ростех" досі не перебуває під санкціями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
На порталі War&Sanctions оприлюднено дані щодо 145 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "технодинаміка".
Даний холдинг відіграє ключову роль у виробництві артилерійських систем ствольної та реактивної артилерії, боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.
Також підприємства, що входять до складу холдингу, займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів, пускових установок для крилатих ракет великої дальності, бронеплит, засобів індивідуального захисту, Крім того, вони розробляють тренажери для військової авіації, парашутні системи й авіаційні двигуни, виконують ремонт і продовження терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.
З огляду на це, 86 із 145 підприємств залишаються поза міжнародними санкціями. Йдеться про наступні підприємства:
- АТ “федеральний центр подвійних технологій “союз” та АТ “завод імені морозова” - розробники двигунів та твердого палива для комплексів
“тополь-м”, “ярс” і “іскандер”;
- АТ “ленінградський механічний завод імені карла лібкнехта” - виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних
гармат російських танків, зокрема на платформі “армата”;
- АТ “уфімське агрегатне виробниче об’єднання” - виробник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2 / Х-59М2А;
- АТ “машинобудівний завод “штамп” імені б. л. ваннікова” - виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ “град” і “торнадо-Г”, корпусів авіаційних бомб, єдиний у рф виробник ланок патронних
стрічок до артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до санкційного списку. Це сталось на тлі повідомлень про можливе виробництво компанією дронів для України.