Понад половина підприємств російського холдингу "технодинаміка" уникли санкцій - ГУР

$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 8628 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 26993 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 37359 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53408 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 34673 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 100658 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 110676 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 54102 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 53538 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 42431 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
87%
750мм
Популярнi новини
Ворог вдарив по Сумах: пошкоджено багатоповерхівки та нежитлову будівлюPhoto12 жовтня, 21:11 • 13555 перегляди
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 13505 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes01:52 • 14357 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 5966 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 16298 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 53398 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 100651 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 110670 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 53297 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 89188 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ігор Терехов
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 27524 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 59434 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 63230 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 64729 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 130754 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59

Понад половина підприємств російського холдингу "технодинаміка" уникли санкцій - ГУР

Київ • УНН

 • 1218 перегляди

Понад половина підприємств російського холдингу "технодинаміка" досі не під санкціями, попри їхню ключову роль у виробництві військової продукції. З 145 підприємств, що входять до складу холдингу, 86 залишаються поза міжнародними санкціями.

Понад половина підприємств російського холдингу "технодинаміка" уникли санкцій - ГУР

Понад половина підприємств холдингу "технодинаміка", який входить до складу російської державної корпорації "ростех" досі не перебуває під санкціями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

На порталі War&Sanctions оприлюднено дані щодо 145 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "технодинаміка".

Даний холдинг відіграє ключову роль у виробництві артилерійських систем ствольної та реактивної артилерії, боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.

Також підприємства, що входять до складу холдингу, займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів, пускових установок для крилатих ракет великої дальності, бронеплит, засобів індивідуального захисту, Крім того, вони розробляють тренажери для військової авіації, парашутні системи й авіаційні двигуни, виконують ремонт і продовження терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.

З огляду на це, 86 із 145 підприємств залишаються поза міжнародними санкціями. Йдеться про наступні підприємства:

  • АТ “федеральний центр подвійних технологій “союз” та АТ “завод імені морозова” - розробники двигунів та твердого палива для комплексів “тополь-м”, “ярс” і “іскандер”;
    • АТ “ленінградський механічний завод імені карла лібкнехта” - виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних гармат російських танків, зокрема на платформі “армата”;
      • АТ “уфімське агрегатне виробниче об’єднання” - виробник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2 / Х-59М2А;
        • АТ “машинобудівний завод “штамп” імені б. л. ваннікова” - виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ “град” і “торнадо-Г”, корпусів авіаційних бомб, єдиний у рф виробник ланок патронних стрічок до артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.

          Нагадаємо

          Раніше УНН повідомляв, що російський уряд вніс французький автоконцерн Renault SAS до санкційного списку. Це сталось на тлі повідомлень про можливе виробництво компанією дронів для України.

          Євген Устименко

          Війна в УкраїніПолітикаНовини СвітуТехнології
          БМ-21 «Град»
          Ту-160
          Ту-95
          Х-101
          Головне управління розвідки Міністерства оборони України
          Х-59
          Іскандер (ОТРК)
          Україна