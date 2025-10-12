Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для України
Київ • УНН
Уряд рф вніс французький автоконцерн Renault SAS до санкційного списку на тлі повідомлень про можливе виробництво компанією дронів для України. Це передбачає заборону на угоди та обмеження на виконання зобов'язань перед підсанкційними компаніями.
Уряд рф вніс французький автоконцерн Renault SAS до списку санкцій на тлі повідомлень про можливе виробництво компанією дронів для України. Про це йдеться в постанові, опублікованій на офіційному порталі правової інформації, повідомляє УНН із посиланням на The Moscow Times.
Деталі
Видання вказує, що йдеться про перелік іноземних компаній, які здійснюють діяльність у галузі військово-технічного співробітництва, до яких застосовуються "спеціальні економічні заходи". Він передбачає заходи у відповідь "у зв'язку з недружніми діями" деяких іноземних держав.
Серед таких заходів - заборона фігурантам списку на вчинення угод, включаючи зовнішньоторговельні контракти, обмеження на виконання зобов'язань перед підсанкційними компаніями щодо вже укладених угод, заборона на проведення платежів, вигодонабувачами яких є особи з переліку, а також операції з цінними паперами
Автори додають, що уряд рф склав цей список санкцій у травні 2022 року. До нього входить ще одна категорія компаній, що потрапили під обмеження: юрособи, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи. У цей перелік у червні потрапив ще один представник європейського автопрому, який працював на російському ринку – виробник вантажних автомобілів Daimler Truck AG (Німеччина).
Довідково
Компанія Renault прийшла до росії на початку 1990-х років. У 1992-1993 роках. концерн відкрив перший офіс, а 1998-го підписав угоду з урядом москви про створення спільного підприємства "Автофрамос". До 2005 року на його базі було створено завод повного циклу. Потім Renault поетапно збільшила свою частку в підприємстві до 100%, яке 2014 року було перейменовано на ЗАТ "Рено росія".
У квітні 2022-го, після початку російського вторгнення в Україну, автоконцерн, який займав майже 30% авторинку рф, ухвалив рішення передати свої підприємства державі за символічну ціну в один рубль, отримавши при цьому опціон на шість років із можливістю викупу свого бізнесу в країні.
Після відходу компанії московський завод "Рено росія" перепрофілювали на автомобільний завод "Москвич", де потім почали збирати під радянським брендом копії китайських машин із закуплених у Пекіні комплектів.
У червні 2025 року з'явилися повідомлення, що Renault може розпочати виробництво дронів в Україні, із пропозицією про це до концерну звернулося Міноборони Франції. У самій компанії стверджували, що рішення ще не ухвалено. Після цього віце-прем'єр рф денис мантуров заявив, що можлива реалізація таких планів стане "недружньою дією" щодо росії та попередив, що це також стане перешкодою для повернення Renault до росії.
Нагадаємо
У червні на той час міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив, що "великий французький виробник автомобілів" вироблятиме дрони в Україні.
Renault не виключає повернення до рф після завершення російської військової агресії в Україні 21.02.25, 13:59 • 26989 переглядiв