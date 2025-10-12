$41.510.00
11 октября
Правительство РФ внесло Renault в список подсанкционных компаний из-за возможного производства дронов для Украины

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Правительство РФ внесло французский автоконцерн Renault SAS в санкционный список на фоне сообщений о возможном производстве компанией дронов для Украины. Это предусматривает запрет на сделки и ограничения на выполнение обязательств перед подсанкционными компаниями.

Правительство РФ внесло Renault в список подсанкционных компаний из-за возможного производства дронов для Украины

Правительство РФ внесло французский автоконцерн Renault SAS в санкционный список на фоне сообщений о возможном производстве компанией дронов для Украины. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

Детали

Издание указывает, что речь идет о перечне иностранных компаний, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, к которым применяются "специальные экономические меры". Он предусматривает ответные меры "в связи с недружественными действиями" некоторых иностранных государств.

Среди таких мер — запрет фигурантам списка на совершение сделок, включая внешнеторговые контракты, ограничения на исполнение обязательств перед подсанкционными компаниями по уже заключенным сделкам, запрет на проведение платежей, выгодоприобретателями которых являются лица из перечня, а также операции с ценными бумагами

- говорится в статье.

Авторы добавляют, что правительство РФ составило этот список санкций в мае 2022 года. В него входит еще одна категория компаний, попавших под ограничения: юрлица, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В этот перечень в июне попал еще один представитель европейского автопрома, работавший на российском рынке – производитель грузовых автомобилей Daimler Truck AG (Германия).

Справка

Компания Renault пришла в Россию в начале 1990-х годов. В 1992-1993 годах. концерн открыл первый офис, а в 1998-м подписал соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия "Автофрамос". К 2005 году на его базе был создан завод полного цикла. Затем Renault поэтапно увеличила свою долю в предприятии до 100%, которое в 2014 году было переименовано в ЗАО "Рено Россия".

В апреле 2022-го, после начала российского вторжения в Украину, автоконцерн, занимавший почти 30% авторынка РФ, принял решение передать свои предприятия государству за символическую цену в один рубль, получив при этом опцион на шесть лет с возможностью выкупа своего бизнеса в стране.

После ухода компании московский завод "Рено Россия" перепрофилировали на автомобильный завод "Москвич", где затем начали собирать под советским брендом копии китайских машин из закупленных в Пекине комплектов.

В июне 2025 года появились сообщения, что Renault может начать производство дронов в Украине, с предложением об этом к концерну обратилось Минобороны Франции. В самой компании утверждали, что решение еще не принято. После этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что возможная реализация таких планов станет "недружественным действием" в отношении России и предупредил, что это также станет препятствием для возвращения Renault в Россию.

Напомним

В июне тогдашний министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил, что "крупный французский производитель автомобилей" будет производить дроны в Украине.

Renault не исключает возвращения в рф после завершения российской военной агрессии в Украине

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Украина