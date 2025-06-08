Французька компанія Renault вироблятиме безпілотники в Україні

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив у п'ятницю ввечері, що "великий французький виробник автомобілів" вироблятиме дрони в Україні, не уточнюючи, яка саме компанія. Це група Renault. Про це повідомляє УНН з посиланням на EuroNews.

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Спочатку назва компанії не розкривалася, але в неділю її повідомила радіостанція France Info з посиланням на свої джерела. За її даними, виробництво буде організовано спільно з невеликою французькою оборонною компанією за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту.

Оголошуючи про цю ініціативу на LCI, міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню сказав про "безпрограшне" партнерство з Україною.

Ми збираємося розпочати абсолютно безпрецедентне партнерство, в рамках якого велика компанія з виробництва французьких автомобілів... поєднає зусилля з французьким оборонним підприємством, щоб озброїти виробничі лінії в Україні для створення безпілотників - оголосив міністр.

Ці безпілотники, тип яких міністр не уточнив, будуть призначені для оборони України.

Але ми також збираємося надати їх нашій французькій армії, щоб у нас була постійна тактична та оперативна підготовка, що відображає реальність конфлікту - додав Лекорню.

Щодо досвіду та кадрів, то виробництво ляже на плечі українців. Вони, за словами французького урядовця, "краще за нас вміють розробляти безпілотники і, насамперед, доктрину, яка до них додається".

Це також означає, що немає потреби просити французьких громадян їхати працювати на виробничій лінії в Україні, додав він.

Нагадаємо

За результатами зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна запускає нову важливу ініціативу спільного виробництва української зброї в країнах Рамштайну для потреб України, заявив Міністр оборони України Рустем Умєров.