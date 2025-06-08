Французская компания Renault будет производить беспилотники в Украине

$41.470.00
47.380.00
ukenru
США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
14:44 • 722 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 43115 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 108422 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 60017 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 81501 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

7 июня, 12:42 • 80801 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 53681 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 174316 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 113889 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 169957 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
4.4м/с
45%
747мм
Популярные новости

США: рф готовит мощный удар по Украине в качестве мести за операцию "Паутина" - Reuters

8 июня, 05:17 • 18398 просмотра

Забронированные мужчины могут выезжать за границу в отпуск: для кого есть исключения

8 июня, 06:41 • 5106 просмотра

Протесты в Лос-Анджелесе из-за иммиграционных рейдов: Трамп направил бойцов Нацгвардии

8 июня, 07:09 • 16561 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 17062 просмотра

Убийство украинки и ее дочери в Бельгии: старший сын признался в преступлении

8 июня, 08:39 • 13932 просмотра
публикации

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 17230 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 174316 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 162759 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 160648 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 204856 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Элон Маск

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Канада

Соединённые Штаты

Киев

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 78848 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 103042 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 169957 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 146723 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 186537 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Вашингтон Пост

Туполев Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Французская компания Renault будет производить беспилотники в Украине

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Французский автопроизводитель Renault будет сотрудничать с оборонной компанией для производства дронов в Украине. Беспилотники будут предназначены для нужд Украины и французской армии.

Французская компания Renault будет производить беспилотники в Украине

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил в пятницу вечером, что "крупный французский производитель автомобилей" будет производить дроны в Украине, не уточняя, какая именно компания. Это группа Renault. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Сначала название компании не раскрывалось, но в воскресенье ее сообщила радиостанция France Info со ссылкой на свои источники. По ее данным, производство будет организовано совместно с небольшой французской оборонной компанией за десятки или сотни километров от линии фронта.

Объявляя об этой инициативе на LCI, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сказал о "беспроигрышном" партнерстве с Украиной.

Мы собираемся начать абсолютно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупная компания по производству французских автомобилей... объединит усилия с французским оборонным предприятием, чтобы вооружить производственные линии в Украине для создания беспилотников 

- объявил министр.

Эти беспилотники, тип которых министр не уточнил, будут предназначены для обороны Украины.

Но мы также собираемся предоставить их нашей французской армии, чтобы у нас была постоянная тактическая и оперативная подготовка, отражающая реальность конфликта

 - добавил Лекорню.

Что касается опыта и кадров, то производство ляжет на плечи украинцев. Они, по словам французского чиновника, "лучше нас умеют разрабатывать беспилотники и, прежде всего, доктрину, которая к ним прилагается".

Это также означает, что нет необходимости просить французских граждан ехать работать на производственной линии в Украине, добавил он.

Напомним

По результатам встречи в формате "Рамштайн" Украина запускает новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах Рамштайна для нужд Украины, заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаЭкономика
Рустем Умєров
Франция
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9