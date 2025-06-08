Французская компания Renault будет производить беспилотники в Украине

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню объявил в пятницу вечером, что "крупный французский производитель автомобилей" будет производить дроны в Украине, не уточняя, какая именно компания. Это группа Renault. Об этом сообщает УНН со ссылкой на EuroNews.

Детали

Сначала название компании не раскрывалось, но в воскресенье ее сообщила радиостанция France Info со ссылкой на свои источники. По ее данным, производство будет организовано совместно с небольшой французской оборонной компанией за десятки или сотни километров от линии фронта.

Объявляя об этой инициативе на LCI, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сказал о "беспроигрышном" партнерстве с Украиной.

Мы собираемся начать абсолютно беспрецедентное партнерство, в рамках которого крупная компания по производству французских автомобилей... объединит усилия с французским оборонным предприятием, чтобы вооружить производственные линии в Украине для создания беспилотников - объявил министр.

Эти беспилотники, тип которых министр не уточнил, будут предназначены для обороны Украины.

Но мы также собираемся предоставить их нашей французской армии, чтобы у нас была постоянная тактическая и оперативная подготовка, отражающая реальность конфликта - добавил Лекорню.

Что касается опыта и кадров, то производство ляжет на плечи украинцев. Они, по словам французского чиновника, "лучше нас умеют разрабатывать беспилотники и, прежде всего, доктрину, которая к ним прилагается".

Это также означает, что нет необходимости просить французских граждан ехать работать на производственной линии в Украине, добавил он.

Напомним

По результатам встречи в формате "Рамштайн" Украина запускает новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах Рамштайна для нужд Украины, заявил Министр обороны Украины Рустем Умеров.