"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 25181 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 35960 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50843 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 33582 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 98987 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 109157 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 54007 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53475 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 42353 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Более половины предприятий российского холдинга "технодинамика" избежали санкций - ГУР

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

Более половины предприятий российского холдинга "технодинамика" до сих пор не под санкциями, несмотря на их ключевую роль в производстве военной продукции. Из 145 предприятий, входящих в состав холдинга, 86 остаются вне международных санкций.

Более половины предприятий холдинга "технодинамика", входящего в состав российской государственной корпорации "ростех", до сих пор не находятся под санкциями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

На портале War&Sanctions обнародованы данные о 145 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "технодинамика".

Данный холдинг играет ключевую роль в производстве артиллерийских систем ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ военного назначения.

Также предприятия, входящие в состав холдинга, занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов, пусковых установок для крылатых ракет большой дальности, бронеплит, средств индивидуальной защиты. Кроме того, они разрабатывают тренажеры для военной авиации, парашютные системы и авиационные двигатели, выполняют ремонт и продление срока службы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Учитывая это, 86 из 145 предприятий остаются вне международных санкций. Речь идет о следующих предприятиях:

  • АО “федеральный центр двойных технологий “Союз” и АО “завод имени Морозова” - разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов “Тополь-М”, “Ярс” и “Искандер”;
    • АО “Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта” - производитель бронебойно-подкалиберных снарядов для гладкоствольных орудий российских танков, в частности на платформе “Армата”;
      • АО “Уфимское агрегатное производственное объединение” - производитель комплектующих для ракет Х-101 и Х-59М2 / Х-59М2А;
        • АО “Машиностроительный завод “Штамп” имени Б. Л. Ванникова” - производитель головных частей к реактивным снарядам РСЗО “Град” и “Торнадо-Г”, корпусов авиационных бомб, единственный в рф производитель звеньев патронных лент к артиллерийским выстрелам калибров 23 мм, 30 мм и 40 мм.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что российское правительство внесло французский автоконцерн Renault SAS в санкционный список. Это произошло на фоне сообщений о возможном производстве компанией дронов для Украины.

          Война в УкраинеПолитикаНовости МираТехнологии
          БМ-21 «Град»
          Ту-160
          Ту-95
          Х-101
          Главное управление разведки Украины
          Кх-59
          9К720 Искандер
          Украина