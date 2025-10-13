Более половины предприятий российского холдинга "технодинамика" избежали санкций - ГУР
Киев • УНН
Более половины предприятий российского холдинга "технодинамика" до сих пор не под санкциями, несмотря на их ключевую роль в производстве военной продукции. Из 145 предприятий, входящих в состав холдинга, 86 остаются вне международных санкций.
Подробности
На портале War&Sanctions обнародованы данные о 145 предприятиях, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "технодинамика".
Данный холдинг играет ключевую роль в производстве артиллерийских систем ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ военного назначения.
Также предприятия, входящие в состав холдинга, занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов, пусковых установок для крылатых ракет большой дальности, бронеплит, средств индивидуальной защиты. Кроме того, они разрабатывают тренажеры для военной авиации, парашютные системы и авиационные двигатели, выполняют ремонт и продление срока службы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
Учитывая это, 86 из 145 предприятий остаются вне международных санкций. Речь идет о следующих предприятиях:
- АО “федеральный центр двойных технологий “Союз” и АО “завод имени Морозова” - разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов “Тополь-М”, “Ярс” и “Искандер”;
- АО “Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта” - производитель бронебойно-подкалиберных снарядов для гладкоствольных орудий российских танков, в частности на платформе “Армата”;
- АО “Уфимское агрегатное производственное объединение” - производитель комплектующих для ракет Х-101 и Х-59М2 / Х-59М2А;
- АО “Машиностроительный завод “Штамп” имени Б. Л. Ванникова” - производитель головных частей к реактивным снарядам РСЗО “Град” и “Торнадо-Г”, корпусов авиационных бомб, единственный в рф производитель звеньев патронных лент к артиллерийским выстрелам калибров 23 мм, 30 мм и 40 мм.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что российское правительство внесло французский автоконцерн Renault SAS в санкционный список. Это произошло на фоне сообщений о возможном производстве компанией дронов для Украины.