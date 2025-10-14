Санкції проти ВПК та фінсектору рф будуть посилені - Єрмак
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента України анонсував посилення міжнародних санкцій проти російського ВПК та фінансового сектору. Тиск на агресора продовжиться.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак анонсував посилення санкцій проти росії від міжнародних партнерів. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
Буде посилення санкцій від наших партнерів проти російського ВПК та фінансового сектору. Тиск продовжиться і це добре
Інші деталі він не озвучив.
Додатково
Українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко вирушила до Вашингтона. На порядку денному зустрічі в США - оборона, енергетика, санкції, з метою досягнення миру, заявив Андрій Єрмак.
Водночас частина російських підприємств, що грають ключову роль у виробництві військової продукції країни-агресора, досі не під санкціями. Йдеться про підприємства холдингу "технодинаміка", який входить до складу російської державної корпорації "ростех".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 17 жовтня обговорять, яку зброю слід постачати Україні. Це стосується, у тому числі далекобійних ракет Tomahawk.