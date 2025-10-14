Санкції проти ВПК та фінсектору рф будуть посилені - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак анонсував посилення санкцій проти росії від міжнародних партнерів. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Буде посилення санкцій від наших партнерів проти російського ВПК та фінансового сектору. Тиск продовжиться і це добре - написав він.

Інші деталі він не озвучив.

Додатково

Українська делегація на чолі з Прем'єр-міністром Юлією Свириденко вирушила до Вашингтона. На порядку денному зустрічі в США - оборона, енергетика, санкції, з метою досягнення миру, заявив Андрій Єрмак.

Водночас частина російських підприємств, що грають ключову роль у виробництві військової продукції країни-агресора, досі не під санкціями. Йдеться про підприємства холдингу "технодинаміка", який входить до складу російської державної корпорації "ростех".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 17 жовтня обговорять, яку зброю слід постачати Україні. Це стосується, у тому числі далекобійних ракет Tomahawk.