Повітряний терор рф триває, Україні потрібні додаткові системи ППО – Шмигаль під час Рамштайну
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на потребі України в додаткових системах ППО та керованих ракетах під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Це пов'язано з продовженням повітряного терору Росії, яка у вересні випустила понад 5600 ударних безпілотників та 180 ракет.
Повітряний терор росії триває, тому Україна потребує додаткових систем ППО взимку, зокрема керовані ракети класу "земля-повітря". Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.
Деталі
Оскільки повітряний терор росії триває, нам також терміново потрібні додаткові перехоплювачі цієї зими, включаючи системи протиповітряної оборони та керовані ракети класу "земля-повітря" та "авіація" для платформ NASAMS, IRIS-T та F-16. Тільки у вересні вони запустили понад 5600 ударних безпілотників та понад 180 ракет, спрямованих проти нашої цивільної інфраструктури та людей — - заявив Шмигаль.
Тому міністр наголосив, що напередодні зими дуже важливо забезпечити Україну необхідним обладнанням для відбиття таких атак.
Доповнення
Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак разом із іншими представниками української делегації зустрілись у Вашингтоні з виробниками засобів протиповітряної оборони.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.