Повітряний терор рф триває, Україні потрібні додаткові системи ППО – Шмигаль під час Рамштайну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на потребі України в додаткових системах ППО та керованих ракетах під час засідання Контактної групи з питань оборони України. Це пов'язано з продовженням повітряного терору Росії, яка у вересні випустила понад 5600 ударних безпілотників та 180 ракет.