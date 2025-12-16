"Рамштайн-32": Україні необхідно 60 млрд доларів оборонної допомоги на 2026 рік – Шмигаль

$42.250.05
49.650.19
ukenru
15:35 • 94 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 5034 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 13106 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 16535 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 18571 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 24399 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 21849 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 22584 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 29846 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21849 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 8136 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 17298 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 17475 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика12:00 • 6486 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 12180 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 2464 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 12356 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 17661 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 67090 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 62498 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Віктор Орбан
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Німеччина
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 40317 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 57421 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 57576 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 61296 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 96086 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Мі-8
Дія (сервіс)

"Рамштайн-32": Україні необхідно 60 млрд доларів оборонної допомоги на 2026 рік – Шмигаль

Київ • УНН

 • 12 перегляди

На 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україні необхідно $120 млрд для оборонних потреб у 2026 році, половину з яких забезпечить держава. Він назвав п'ять пріоритетів для збереження темпів та стабільності фронту.

"Рамштайн-32": Україні необхідно 60 млрд доларів оборонної допомоги на 2026 рік – Шмигаль

Україні необхідно 120 мільярдів доларів для покриття оборонних потреб у 2026 році. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", наголосивши, що половину цієї суми держава забезпечить власними ресурсами. Про це пише УНН.

Деталі

Шмигаль підбив підсумки 2025 року, назвавши його рекордним за обсягами підтримки. За умови виконання всіх зобов'язань, Україна залучить 45 мільярдів доларів допомоги, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення.

Щоб зберегти темпи та забезпечити стабільність фронту, Шмигаль озвучив п'ять ключових пріоритетів на наступний рік:

  • Фіксований відсоток ВВП: пропозиція партнерам спрямовувати щонайменше 0,25% свого ВВП на оборону України.
    • Посилення ППО: розширення спроможностей для захисту цивільного населення від повітряного терору рф.
      • Розвиток Military Tech: пряма підтримка українського виробництва дронів та іншого ефективного озброєння.
        • Боєприпаси: стабільне постачання снарядів, зокрема далекобійних зразків.
          • Механізм PURL: продовження фінансування співпраці між ЄС та США, потреба за яким на 2026 рік становить 15 мільярдів доларів.

            Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення маємо посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України 

            – резюмував український міністр.

            Шмигаль підкреслив, що лише прогнозоване та довгострокове фінансування дозволить країні ефективно протистояти агресії та вийти на шлях сталого миру.

            Нагадаємо

            32-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 16 грудня.

            Степан Гафтко

            ЕкономікаПолітикаНовини Світу
            Техніка
            Державний бюджет
            Повітряна тривога
            Кабінет Міністрів України
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            благодійність
            Європейський Союз
            Сполучені Штати Америки
            Україна