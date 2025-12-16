"Рамштайн-32": Україні необхідно 60 млрд доларів оборонної допомоги на 2026 рік – Шмигаль

Україні необхідно 120 мільярдів доларів для покриття оборонних потреб у 2026 році. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", наголосивши, що половину цієї суми держава забезпечить власними ресурсами. Про це пише УНН.

Деталі

Шмигаль підбив підсумки 2025 року, назвавши його рекордним за обсягами підтримки. За умови виконання всіх зобов'язань, Україна залучить 45 мільярдів доларів допомоги, що є найвищим показником з початку повномасштабного вторгнення.

Щоб зберегти темпи та забезпечити стабільність фронту, Шмигаль озвучив п'ять ключових пріоритетів на наступний рік:

Фіксований відсоток ВВП: пропозиція партнерам спрямовувати щонайменше 0,25% свого ВВП на оборону України.

Посилення ППО: розширення спроможностей для захисту цивільного населення від повітряного терору рф.

Розвиток Military Tech: пряма підтримка українського виробництва дронів та іншого ефективного озброєння.

Боєприпаси: стабільне постачання снарядів, зокрема далекобійних зразків.

Механізм PURL: продовження фінансування співпраці між ЄС та США, потреба за яким на 2026 рік становить 15 мільярдів доларів.

Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення маємо посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України – резюмував український міністр.

Шмигаль підкреслив, що лише прогнозоване та довгострокове фінансування дозволить країні ефективно протистояти агресії та вийти на шлях сталого миру.

Нагадаємо

32-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 16 грудня.