"Рамштайн-32": Украине необходимо 60 млрд долларов оборонной помощи на 2026 год – Шмыгаль

Украине необходимо 120 миллиардов долларов для покрытия оборонных нужд в 2026 году. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", подчеркнув, что половину этой суммы государство обеспечит собственными ресурсами. Об этом пишет УНН.

Детали

Шмыгаль подвел итоги 2025 года, назвав его рекордным по объемам поддержки. При условии выполнения всех обязательств, Украина привлечет 45 миллиардов долларов помощи, что является самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.

Чтобы сохранить темпы и обеспечить стабильность фронта, Шмыгаль озвучил пять ключевых приоритетов на следующий год:

Фиксированный процент ВВП: предложение партнерам направлять не менее 0,25% своего ВВП на оборону Украины.

Усиление ПВО: расширение возможностей для защиты гражданского населения от воздушного террора РФ.

Развитие Military Tech: прямая поддержка украинского производства дронов и другого эффективного вооружения.

Боеприпасы: стабильные поставки снарядов, в частности дальнобойных образцов.

Механизм PURL: продолжение финансирования сотрудничества между ЕС и США, потребность по которому на 2026 год составляет 15 миллиардов долларов.

Украина остается приверженной восстановлению мира. Однако для его достижения мы должны усиливать давление на агрессора, ограничивать его ресурсы и расширять оборонные возможности Украины – резюмировал украинский министр.

Шмыгаль подчеркнул, что только прогнозируемое и долгосрочное финансирование позволит стране эффективно противостоять агрессии и выйти на путь устойчивого мира.

Напомним

32-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 16 декабря.