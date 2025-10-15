Британія продовжить постачати дрони Україні та захищати небо Польщі - Гілі
Київ • УНН
Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів у прискорення постачання безпілотників для ЗСУ, поставивши 85 000 військових дронів. Британські літаки продовжать захищати повітряний простір Польщі до кінця року після вторгнень російських безпілотників.
Велика Британія продовжить постачати безпілотники Україні і здійснювати польоти літаків над Польщею до кінця року, щоб протистояти російській агресії, що росте, повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, прибувши на міністерську зустріч НАТО у Брюсселі, пише УНН з посиланням на Sky News.
Ми нарощуємо виробництво дронів для України
Деталі
Уряд країни повідомляє, що цього року Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів (688,1 млн євро) у прискорення постачання безпілотників для Збройних сил України, поставивши 85 000 військових безпілотників.
Гілі також заявив, що британські літаки продовжуватимуть захищати повітряний простір Польщі до кінця року після небезпечних вторгнень російських безпілотників. Як повідомляється, ідеться про продовження місії патрулювання, у межах якої британські винищувачі Typhoon беруть участь у оборонних польотах.
"У путіна не повинно бути жодних сумнівів. Якщо НАТО опиниться під загрозою, ми діятимемо", - цитує видання Гілі.
Доповнення
Польоти було розпочато після того, як Польща була змушена збити російські безпілотники у своєму повітряному просторі однієї ночі минулого місяця, коли було зафіксовано 19 вторгнень.