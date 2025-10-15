Великобритания продолжит поставлять дроны Украине и защищать небо Польши - Гили
Киев • УНН
Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для ВСУ, поставив 85 000 военных дронов. Британские самолеты продолжат защищать воздушное пространство Польши до конца года после вторжений российских беспилотников.
Великобритания продолжит поставлять беспилотники Украине и осуществлять полеты самолетов над Польшей до конца года, чтобы противостоять растущей российской агрессии, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, прибыв на министерскую встречу НАТО в Брюсселе, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Мы наращиваем производство дронов для Украины
Подробности
Правительство страны сообщает, что в этом году Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов (688,1 млн евро) в ускорение поставок беспилотников для Вооруженных сил Украины, поставив 85 000 военных беспилотников.
Хили также заявил, что британские самолеты будут продолжать защищать воздушное пространство Польши до конца года после опасных вторжений российских беспилотников. Как сообщается, речь идет о продолжении миссии патрулирования, в рамках которой британские истребители Typhoon участвуют в оборонительных полетах.
"У Путина не должно быть никаких сомнений. Если НАТО окажется под угрозой, мы будем действовать", - цитирует издание Хили.
Дополнение
Полеты были начаты после того, как Польша была вынуждена сбить российские беспилотники в своем воздушном пространстве одной ночью в прошлом месяце, когда было зафиксировано 19 вторжений.