17:00 • 960 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 2102 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 9224 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 18752 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 22530 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 23160 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 22784 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19081 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 25043 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39807 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Деякі партнери "притримують" ракети ППО попри потребу України: Зеленський назвав причину

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до деяких систем ППО. Партнери почали притримувати ракети, що може бути пов'язано із залякуванням західних країн з боку росії.

Деякі партнери "притримують" ракети ППО попри потребу України: Зеленський назвав причину

Наразі в України є дефіцит на ракети до деяких систем протиповітряної оборони, зокрема партнери "почали трішки притримувати ракети ППО". Це може бути пов’язане із залякуванням західних країн з боку росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Деталі

"Найближчим часом ми не можемо виробляти ці системи (західні системи ППО - ред.), ліцензії в нас немає. Ми зверталися до партнерів. Ліцензію, на жаль, поки що вони не готові нам дати. Другий варіант - купувати ракети. Можемо? Можемо. Хоча, скажу чесно, партнери почали трішки притримувати ракети ППО, і ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати", - сказав Зеленський.

Він додав, що це може бути пов’язане із залякуванням західних країн з боку росії, а саме – дрони над багатьма державами Європи.

"У мене відчуття, що одна з причин - це не тільки перевірка ППО європейців, а щоб перед зимою притримували наші партнери ППО для себе", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Зеленський зазначив, що Україна має дефіцит певних ракет систем протиповітряної оборони.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Європа
Володимир Зеленський
Україна