Деякі партнери "притримують" ракети ППО попри потребу України: Зеленський назвав причину
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до деяких систем ППО. Партнери почали притримувати ракети, що може бути пов'язано із залякуванням західних країн з боку росії.
Наразі в України є дефіцит на ракети до деяких систем протиповітряної оборони, зокрема партнери "почали трішки притримувати ракети ППО". Це може бути пов’язане із залякуванням західних країн з боку росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.
Деталі
"Найближчим часом ми не можемо виробляти ці системи (західні системи ППО - ред.), ліцензії в нас немає. Ми зверталися до партнерів. Ліцензію, на жаль, поки що вони не готові нам дати. Другий варіант - купувати ракети. Можемо? Можемо. Хоча, скажу чесно, партнери почали трішки притримувати ракети ППО, і ті повні обсяги, які нам потрібні, ми поки що не можемо отримати", - сказав Зеленський.
Він додав, що це може бути пов’язане із залякуванням західних країн з боку росії, а саме – дрони над багатьма державами Європи.
"У мене відчуття, що одна з причин - це не тільки перевірка ППО європейців, а щоб перед зимою притримували наші партнери ППО для себе", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Раніше Зеленський зазначив, що Україна має дефіцит певних ракет систем протиповітряної оборони.