У самарі куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів - ЗМІ
Київ • УНН
У самарі дрони атакували куйбишевський НПЗ, спричинивши сім осередків займання. Завод повністю призупинив роботу, один працівник госпіталізований.
У російському місті самара 28 серпня дрони атакували куйбишевський нафтопереробний завод. У результаті НПЗ призупинив роботу. Про це повідомляє росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників.
Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.
За даними джерел ASTRA в МНС росії, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше сім осередків займання. За даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.
Зазначається, що один із безпілотників потрапив в установку первинної переробки нафти АВТ-4, вона спалахнула. Також дрон потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула.
Крім цього, влучання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід з газом, трубопровід з бензином, установку АВТ-5, установку виробництва водню, резервуари з дизельним пальним.
Постраждав один працівник підприємства, його госпіталізовано.
Нагадаємо
28 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського та Куйбишевського НПЗ, а також складів боєприпасів і логістичних об'єктів РФ. Атаки відбулися в ніч на 28 серпня 2025 року.