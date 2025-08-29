$41.260.06
Ексклюзив
14:32 • 17126 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 76301 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Ексклюзив
12:17 • 75355 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 48030 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 62042 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 45516 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 83680 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 70687 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 67169 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 161723 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
У самарі куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У самарі дрони атакували куйбишевський НПЗ, спричинивши сім осередків займання. Завод повністю призупинив роботу, один працівник госпіталізований.

У самарі куйбишевський НПЗ призупинив роботу після атаки дронів - ЗМІ

У російському місті самара 28 серпня дрони атакували куйбишевський нафтопереробний завод. У результаті НПЗ призупинив роботу. Про це повідомляє росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників.

Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.

За даними джерел ASTRA в МНС росії, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше сім осередків займання. За даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.

Зазначається, що один із безпілотників потрапив в установку первинної переробки нафти АВТ-4, вона спалахнула. Також дрон потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула.

Крім цього, влучання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід з газом, трубопровід з бензином, установку АВТ-5, установку виробництва водню, резервуари з дизельним пальним.

Постраждав один працівник підприємства, його госпіталізовано.

Нагадаємо

28 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Афіпського та Куйбишевського НПЗ, а також складів боєприпасів і логістичних об'єктів РФ. Атаки відбулися в ніч на 28 серпня 2025 року.

Ольга Розгон

Новини Світу