Безпілотники атакували російський волгоград: ймовірне влучання в місцевий НПЗ

$42.060.00
48.880.00
ukenru
15 листопада, 17:21 • 13691 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 28941 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 37001 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 35592 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 49178 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 43505 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 37637 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 29059 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19331 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 75056 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії15 листопада, 18:49 • 4580 перегляди
Другу левицю, що втекла у Хмельницькому, знайшли15 листопада, 19:03 • 3828 перегляди
В Україні завершується оформлення "Пакунка школяра": як онлайн подати заяву на допомогу15 листопада, 19:22 • 2826 перегляди
Атака росіян на Херсонщину: троє цивільних загинули, шестеро поранені15 листопада, 20:29 • 3550 перегляди
Окупанти ввели штрафи за злив води з батарей: на Луганщині єдиним джерелом рідини стала система опалення - ЦНС01:31 • 3498 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 75059 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 68371 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 46560 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 71281 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 298602 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Хмельницький
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 21820 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 75059 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 27886 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 44128 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 37693 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Фільм

Безпілотники атакували російський волгоград: ймовірне влучання в місцевий НПЗ

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Пізно ввечері 15 листопада російське місто волгоград зазнало атаки безпілотників. Імовірно, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод, також після роботи місцевої ППО уламки впали на багатоквартирний будинок.

Безпілотники атакували російський волгоград: ймовірне влучання в місцевий НПЗ

російське місто волгоград пізно ввечері 15 листопада був атакований безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під удар, імовірно потрапив місцевий нафтопереробний завод.

Попередньо, було декілька влучань в багатостраждальний НПЗ лукойл

- йдеться в одному з повідомлень.

Також вказується, що внаслідок роботи російської ППО стався приліт у багатоквартирний будинок.

Нагадаємо

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали низки точних ударів по ключових військових та інфраструктурних об’єктах рф – від "рязанського" НПЗ до радіолокаційної станції "Небо-У" в Криму.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, нафтотерміналу у Феодосії і об’єктів окупантів на Донеччині11.11.25, 10:53 • 3082 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Енергетика