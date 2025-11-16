Безпілотники атакували російський волгоград: ймовірне влучання в місцевий НПЗ
Київ • УНН
Пізно ввечері 15 листопада російське місто волгоград зазнало атаки безпілотників. Імовірно, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод, також після роботи місцевої ППО уламки впали на багатоквартирний будинок.
російське місто волгоград пізно ввечері 15 листопада був атакований безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під удар, імовірно потрапив місцевий нафтопереробний завод.
Попередньо, було декілька влучань в багатостраждальний НПЗ лукойл
Також вказується, що внаслідок роботи російської ППО стався приліт у багатоквартирний будинок.
Нагадаємо
Напередодні Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали низки точних ударів по ключових військових та інфраструктурних об’єктах рф – від "рязанського" НПЗ до радіолокаційної станції "Небо-У" в Криму.
