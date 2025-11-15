Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали низки точних ударів по ключових військових та інфраструктурних об’єктах рф – від "рязанського" НПЗ до радіолокаційної станції "Небо-У" в Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження одразу кількох критично важливих цілей ворога. Найпотужніший удар припав на рязанський нафтопереробний завод – підприємство, яке виробляє бензин А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне та скраплені гази.

Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів

Також ЗСУ вразили радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованому півострові, військовий ешелон у районі Токмака та райони скупчення живої сили російських військ поблизу Вовчанська. Дані щодо втрат і наслідків уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України