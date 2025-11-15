$42.060.00
48.880.00
ukenru
17:21 • 5624 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 16575 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 29432 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 28527 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 44165 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 41587 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 36033 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 28641 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 19021 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 68628 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За перші два години заявку на отримання “Зимової підтримки” оформили понад 500 тис. громадян - ЗеленськийVideo15 листопада, 11:31 • 13309 перегляди
Українські партизани розвідали координати підприємства, що виробляє ракети "Онікс"Photo15 листопада, 11:41 • 10332 перегляди
Іран офіційно підтвердив, що захопив танкер з нафтохімічними вантажами в Перській затоці15 листопада, 11:59 • 9576 перегляди
Міський голова Яготина Дзюба публічно цитує заборонений в Україні фільм "Брат 2"Photo17:58 • 7536 перегляди
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: у ТЦК заявляють, що чоловік був у розшуку18:31 • 3530 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68628 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 63126 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 43715 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 68467 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 295935 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Марселу Ребелу де Соза
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Хмельницький
Київська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 20331 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 68628 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 25678 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 41963 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 36318 перегляди
Актуальне
Техніка
Дія (сервіс)
Фільм
Соціальна мережа
Дипломатка

Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму

Київ • УНН

 • 16585 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження одразу кількох критично важливих цілей ворога на території рф та у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапив рязанський нафтопереробний завод у росії.

Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали низки точних ударів по ключових військових та інфраструктурних об’єктах рф – від "рязанського" НПЗ до радіолокаційної станції "Небо-У" в Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження одразу кількох критично важливих цілей ворога. Найпотужніший удар припав на рязанський нафтопереробний завод – підприємство, яке виробляє бензин А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне та скраплені гази. 

Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів 

– заявили у Генштабі.

Також ЗСУ вразили радіолокаційну станцію "Небо-У" на тимчасово окупованому півострові, військовий ешелон у районі Токмака та райони скупчення живої сили російських військ поблизу Вовчанська. Дані щодо втрат і наслідків уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України 

– підкреслили у Генштабі. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляли, що пожежа охопила промислове підприємство у рязанській області після атаки безпілотників, ймовірно атаковано НПЗ.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Вовчанськ
Збройні сили України
Токмак
Крим
Україна