Пожежа охопила промислове підприємство у рязанській області після атаки безпілотників, ймовірно атаковано НПЗ

Київ • УНН

 • 1990 перегляди

Вночі у рязанській області після падіння уламків безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. Місцеві жителі припускають, що ціллю міг бути нафтопереробний завод.

У Рязанській області вночі спалахнула пожежа на території промислового підприємства після чергової атаки безпілотників. Місцева влада заявляє про відсутність постраждалих, однак очевидці припускають, що під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляє Meduza із посиланням на міноборони рф та російського губернатора, пише УНН.

Деталі

Уночі в рязанській області рф зафіксували пожежу на одному з підприємств, що виникла після падіння уламків збитих безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону павло малков. За його словами, вогонь спалахнув на виробничій території, однак інформації про поранених чи загиблих немає. Нині фахівці визначають масштаб завданих збитків.

Попри офіційну стриманість, місцеві мешканці у коментарях, на які посилається телеграм-канал Astra, стверджують: атака могла бути спрямована на нафтопереробний завод у рязані. Про ймовірний удар по НПЗ також пише український канал Supernova+.

міноборони рф тим часом заявило, що протягом ночі сили ППО нібито збили 64 українські безпілотники над кількома регіонами країни. Найбільшу кількість дронів, за їхніми даними, перехопили саме над рязанською областю – 25, а також над Ростовською – 17.

Понад 250 атак за добу: ЗСУ стримують найпотужніші штурми росіян під Покровськом (карти)15.11.25, 08:44 • 2564 перегляди

Степан Гафтко

