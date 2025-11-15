Пожар охватил промышленное предприятие в Рязанской области после атаки беспилотников, вероятно атакован НПЗ

В Рязанской области ночью вспыхнул пожар на территории промышленного предприятия после очередной атаки беспилотников. Местные власти заявляют об отсутствии пострадавших, однако очевидцы предполагают, что под удар мог попасть местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на минобороны рф и российского губернатора, пишет УНН.

Подробности

Ночью в рязанской области рф зафиксировали пожар на одном из предприятий, возникший после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, огонь вспыхнул на производственной территории, однако информации о раненых или погибших нет. Сейчас специалисты определяют масштаб нанесенного ущерба.

Несмотря на официальную сдержанность, местные жители в комментариях, на которые ссылается телеграм-канал Astra, утверждают: атака могла быть направлена на нефтеперерабатывающий завод в Рязани. О вероятном ударе по НПЗ также пишет украинский канал Supernova+.

Минобороны рф тем временем заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили 64 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Наибольшее количество дронов, по их данным, перехватили именно над рязанской областью – 25, а также над Ростовской – 17.

