Более 250 атак за сутки: ВСУ сдерживают мощнейшие штурмы россиян под Покровском (карты)
Киев • УНН
В течение 14 ноября вдоль всей линии фронта зафиксировано 265 боевых столкновений, больше всего атак отбито на Покровском направлении. Противник нанес два ракетных удара 23 ракетами и 52 авиационных удара 111 управляемыми бомбами.
За прошедшие сутки 14 ноября вдоль всей линии фронта зафиксировано 265 боевых столкновений. Больше всего атак россиян Силы обороны отбили на Покровском направлении. Об этом информирует в сводке Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 08:00, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 23 ракеты, и 52 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4239 обстрелов, из них 169 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4863 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Березовка Харьковской области; Покровское Днепропетровской области; Терноватое, Красное, Гуляйполе, Орехов Запорожской области
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и один другой важный объект российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Враг нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых бомб, совершил 199 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений вблизи Волчанска, Синельниково, Отрадного, Двуречанского и в сторону Колодязного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Твердохлебово, Карповка, Колодези, Шандриголово, Мирное, Заречное, Новоселовка, Дробышево и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Ольговка, Дружелюбовка, Новый Мир.
На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Переездного.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Федоровки, Васюковки, Майского и Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил 35 атак вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Полтавки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 107 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово, Филиа и Дачное.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 атак вблизи населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Ялта, Александроград, Степное, Привольное, Егоровка и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении враг совершил 15 штурмовых действий, украинские защитники отбивали атаки в районах Сладкого, Яблокового и в сторону Зеленого Гая и Варваровки.
На Ореховском направлении противник наступал четыре раза: вблизи Степногорска и в сторону Приморского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 000 человек. Также враг потерял шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 490 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 14 ракет, две единицы специальной и 90 единиц автомобильной техники.
