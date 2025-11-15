Понад 250 атак за добу: ЗСУ стримують найпотужніші штурми росіян під Покровськом (карти)

Протягом минулої доби 14 листопада, вздовж усієї лінії фронту зафіксовано 265 бойових зіткнень. Найбільше атак росіян Сили оборони відбили на Покровському напрямку. Про це інформує у зведенні Генеральний штаб ЗСУ станом на 08:00, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, та 52 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4239 обстрілів, з них 169 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4863 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Березівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Червоне, Гуляйполе, Оріхів Запорізької області - йдеться у звіті.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 199 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 107 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове, Філія та Дачне.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбивали атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю й Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1 000 осіб. Також ворог втратив шість танків, 19 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 490 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 14 ракет, дві одиниці спеціальної та 90 одиниць автомобільної техніки.

