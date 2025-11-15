$42.060.00
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
09:13 • 11517 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
07:45 • 17006 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 33691 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 52194 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 38515 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 33895 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28004 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18610 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 56058 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Администрация Трампа одобрила продажу Германии систем ПВО на 3,5 млрд долларов15 ноября, 04:22 • 3356 просмотра
США успешно испытали тактическую термоядерную авиабомбу B61-12: подробности15 ноября, 04:58 • 13348 просмотра
Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга15 ноября, 05:29 • 8116 просмотра
В Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы - ГСЧСPhoto15 ноября, 05:46 • 9112 просмотра
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 707:49 • 11332 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 56060 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 50668 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 37554 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 62174 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 290133 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 17173 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 56060 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 22117 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 38545 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 33679 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких критически важных целей врага на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Под удар попал рязанский нефтеперерабатывающий завод в России.

Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли ряд точных ударов по ключевым военным и инфраструктурным объектам РФ – от "рязанского" НПЗ до радиолокационной станции "Небо-У" в Крыму. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких критически важных целей врага. Мощнейший удар пришелся на рязанский нефтеперерабатывающий завод – предприятие, которое производит бензин А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо и сжиженные газы. 

Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов 

– заявили в Генштабе.

Также ВСУ поразили радиолокационную станцию "Небо-У" на временно оккупированном полуострове, военный эшелон в районе Токмака и районы скопления живой силы российских войск вблизи Волчанска. Данные о потерях и последствиях уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины 

– подчеркнули в Генштабе. 

Напомним

Ранее УНН сообщали, что пожар охватил промышленное предприятие в рязанской области после атаки беспилотников, вероятно атакован НПЗ.

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Волчанск
Вооруженные силы Украины
Токмак
Крым
Украина