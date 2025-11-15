Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких критически важных целей врага на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Под удар попал рязанский нефтеперерабатывающий завод в России.
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли ряд точных ударов по ключевым военным и инфраструктурным объектам РФ – от "рязанского" НПЗ до радиолокационной станции "Небо-У" в Крыму. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении сразу нескольких критически важных целей врага. Мощнейший удар пришелся на рязанский нефтеперерабатывающий завод – предприятие, которое производит бензин А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо и сжиженные газы.
Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов
– заявили в Генштабе.
Также ВСУ поразили радиолокационную станцию "Небо-У" на временно оккупированном полуострове, военный эшелон в районе Токмака и районы скопления живой силы российских войск вблизи Волчанска. Данные о потерях и последствиях уточняются.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины
– подчеркнули в Генштабе.
Напомним
Ранее УНН сообщали, что пожар охватил промышленное предприятие в рязанской области после атаки беспилотников, вероятно атакован НПЗ.