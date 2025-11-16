Беспилотники атаковали российский Волгоград: вероятное попадание в местный НПЗ
Киев • УНН
Поздно вечером 15 ноября российский город Волгоград подвергся атаке беспилотников. Вероятно, под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, также после работы местной ПВО обломки упали на многоквартирный дом.
российский город волгоград поздно вечером 15 ноября был атакован беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под удар, вероятно, попал местный нефтеперерабатывающий завод.
Предварительно, было несколько попаданий в многострадальный НПЗ лукойл
Также указывается, что в результате работы российской ПВО произошел прилет в многоквартирный дом.
Напомним
Накануне Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли ряд точных ударов по ключевым военным и инфраструктурным объектам рф – от "рязанского" НПЗ до радиолокационной станции "Небо-У" в Крыму.
