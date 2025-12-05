российский город Сызрань атакован БпЛА: вероятно, горит нефтеперерабатывающий завод

российский город Сызрань (Самарская область) в ночь на пятницу, 5 декабря, был атакован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что, вероятно, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, возник пожар.

Тем временем мэр Сызрани Сергей Володченков подтвердил атаку БпЛА на город.

Уважаемые жители! В связи с атакой БпЛА в городе звучат сирены. Работают системы оповещения. Оперативные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без надобности не покидать жилые дома. Не приближайтесь к возможным местам падения БпЛА. При обнаружении сообщить по телефону 112. Воздерживайтесь от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментируйте работу наших служб - написал чиновник.

Напомним

В ночь на 5 декабря беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Вероятно, дроны атаковали местный морской порт, в результате чего загорелись резервуары с топливом.

