российский город Сызрань атакован БпЛА: вероятно, горит нефтеперерабатывающий завод

$42.200.13
49.230.04
ukenru
4 декабря, 20:25 • 7390 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 12439 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 15309 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 27428 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 23865 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 37466 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21707 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21607 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21819 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30533 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.1м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море4 декабря, 17:19 • 5578 просмотра
Испания бросает армию и дроны на борьбу со свиной чумой: Заблокирован 91 город из-за угрозы экспорту – СМИ4 декабря, 17:43 • 3116 просмотра
Белорусский завод посуды "Сантекс" поставляет России ударные дроны в обход санкций – СМИ4 декабря, 18:03 • 2890 просмотра
ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны4 декабря, 18:20 • 3830 просмотра
Посланники Трампа встретятся с украинскими переговорщиками на фоне смягчения санкций против рф - СМИ4 декабря, 18:55 • 3314 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 27428 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 28970 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 37466 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 44518 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 70198 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 13438 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 26950 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 28218 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 72986 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 75752 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

российский город Сызрань атакован БпЛА: вероятно, горит нефтеперерабатывающий завод

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Город Сызрань в Самарской области РФ подвергся атаке БпЛА в ночь на 5 декабря, что подтвердил мэр. Вероятно, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, где возник пожар.

российский город Сызрань атакован БпЛА: вероятно, горит нефтеперерабатывающий завод

российский город Сызрань (Самарская область) в ночь на пятницу, 5 декабря, был атакован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что, вероятно, под удар попал местный нефтеперерабатывающий завод, возник пожар.

Тем временем мэр Сызрани Сергей Володченков подтвердил атаку БпЛА на город.

Уважаемые жители! В связи с атакой БпЛА в городе звучат сирены. Работают системы оповещения. Оперативные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без надобности не покидать жилые дома. Не приближайтесь к возможным местам падения БпЛА. При обнаружении сообщить по телефону 112. Воздерживайтесь от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях и не комментируйте работу наших служб

- написал чиновник.

Напомним

В ночь на 5 декабря беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Вероятно, дроны атаковали местный морской порт, в результате чего загорелись резервуары с топливом.

Десятки взрывов сотрясли российскую Самару: под ударом НПЗ16.11.25, 06:02 • 15815 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Энергетика
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине