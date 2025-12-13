$42.270.01
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF
12 декабря, 18:15 • 15865 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 19082 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 24232 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 31328 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 34748 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 43744 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 32189 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24140 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 24365 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 280 просмотра

В ночь на 13 декабря неизвестные беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию в российском Саратове. РосСМИ сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар

В ночь на 13 декабря неизвестные беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию в российском Саратове, которое только недавно возобновило работу. Об этом информирует УНН со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, росСМИ.

Подробности

В ночь на 13 декабря росСМИ сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Отмечается, что в небе наблюдалась яркая вспышка, сопровождавшаяся громкими взрывами.

В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший

- написал губернатор Саратовской области в своем Telegram-канале.

Напомним

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 28 ноября, где были зафиксированы взрывы и пожар. 

Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей в Новороссийске, нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области и склад горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса. Применялись ракеты "Нептун" и ударные БПЛА, были зафиксированы взрывы и пожары.

В ночь на 11 ноября были атакованы Саратовский НПЗ, а также АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.

Перерабатывает 15 млн тонн нефти: в Генштабе подтвердили удар по российскому НПЗ в Ярославской области12.12.25, 18:30 • 2814 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Техника
Энергетика
Война в Украине
R-360 Нептун
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Феодосия