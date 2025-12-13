Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар
В ночь на 13 декабря неизвестные беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию в российском Саратове. РосСМИ сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
В ночь на 13 декабря неизвестные беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему предприятию в российском Саратове, которое только недавно возобновило работу. Об этом информирует УНН со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, росСМИ.
Подробности
В ночь на 13 декабря росСМИ сообщили о взрывах и возможных попаданиях на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода.
Отмечается, что в небе наблюдалась яркая вспышка, сопровождавшаяся громкими взрывами.
В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибший
Напомним
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 28 ноября, где были зафиксированы взрывы и пожар.
Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей в Новороссийске, нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области и склад горюче-смазочных материалов вблизи Энгельса. Применялись ракеты "Нептун" и ударные БПЛА, были зафиксированы взрывы и пожары.
В ночь на 11 ноября были атакованы Саратовский НПЗ, а также АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии.
